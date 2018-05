VIDEO: Jídlo, pití, euforie. Mirai líčí zážitky z prvního turné

„Mám pocit, že naše první plnohodnotné turné bylo jen o jídle, pití a euforii z koncertů,“ říká s nadsázkou zpěvák Mirai Navrátil. „Člověk, jak stále přejíždí ze štace na štaci, tak sedí v dodávce a jediné, co může dělat a dělá mu v tu chvíli radost, je jídlo. Myslím, že je to trochu vidět i v aftermovie. Rozhodně jsme na šňůře nezhubli, ale bylo to celkově jedno z nejkrásnějších kapelních období, co jsme doposud zažili,“ dodává.



Krátký „dokument“ pořídil Ondřej Kudyn. „Zapadl mezi nás tak, že jsme o něm nevěděli. Některé momenty si vůbec nevybavuji, že točil. Za Ondru vděčíme Poetice, která nás s ním seznámila,“ vzpomíná baskytarista Michal Stulík.

Kameraman a režisér Kudyn s kapelou strávil na cestách několik dní a záběry pro backstage film sbíral v Ostravě, Českých Budějovicích, Liberci, Valašském Meziříčí a pražském Lucerna Music Baru. Během toho natočil několik hodin materiálu, ze kterého pak vybral ty nejlepší momenty.

„Musím říct, že tohle byla taková ta správná tour s kapelou. Pořád se hrálo, zpívalo, no masakr. Na jedné zastávce jsme přijeli a stage už byla postavená a oni prostě úplně šťastný, že můžou zase hrát a jamovat, myslím že dokonce vymysleli novej song,“ popisuje Kudyn.