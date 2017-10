Na debutovou desku Mirai se vešla láska, bezstarostnost i pomíjivost

Deska vznikala postupně v různých studiích s několika různými producenty. Výsledek přesto zní docela kompaktně. „Ze začátku jsem se bál, že si až moc hrajeme, ale zpětně jsem rád, že se na ní ta hravost promítla. Dokonce jednotlivé písně míchali různí lidé, až masteringu se ujal Ecson Waldes a srovnal to do jedné podoby,“ tvrdí frontman kapely Mirai Navrátil.

Jediným „úletem“ je snad píseň Rána v mlhách, která se objevuje těsně před závěrečnou skladbou, jíž se stal remix singlu Dítě robotí a kterého se ujal Johny Rainbow z Light & Love. „To jsou tak trošku Nightwork,“ usmívá se zpěvák. „Ale myslím si, že k nám to sedí. Šimon teď truchlí, ale jinak je hrozně ujetý týpek, který má rád srandičky. Ta písnička je zábavné retro, možná ve stylu kapely The 1975. Akorát, jak je to česky, tak asi posluchačům naskakují v podvědomí jiní interpreti.“

O to víc je však posluchač připravený právě na remix, který je také trochu z jiné planety. „To byl záměr. Opravdu jsme na desku nechtěli dávat skoro tři roky starou písničku, tak jsme Dítě robotí zařadili v téhle podobě,“ vysvětluje Navrátil a naráží tím na nešvar doby, kdy kapely vydávají řadu singlů, a když dojde na celé album, posluchači už polovinu skladeb znají. „Radši bych, kdyby s novou deskou dostali fanoušci nálož dvanácti ještě neslyšených pecek, to znamená vydat třeba maximálně dva singly, jako to dělají velké kapely,“ soudí.

Desítka skladeb se nese v pozitivním duchu, ale nestříká z nich veselí za každou cenu, což je dobře. „Dneska jsem si pro zajímavost vypsal, o čem ty písně jsou. Když nemůžeš je motivace, Pojď, zapomenem láska, Chci tančit pomíjivost života, 365 hold planetě, Cesta z města úprk ze stereotypu, Anděl nadpřirozeno, Od vody loučení s mládím, Divadlo platonická láska, Jedu bezstarostnost, Rána v mlhách party. Takže jsme se až na dva případy úspěšně vyhnuli lásce. Nic proti ní, ale je potřeba s tímhle tématem šetřit,“ líčí Navrátil.

Album celé vzniklo před tragickou smrtí Denisy Bílé a kapela do něj už následně nezasahovala, přesto třeba píseň Anděl dostala najednou jiný význam. „Najednou ji posloucháme a objevujeme v ní spoustu drobných odkazů, až nás z toho mrazí. Asi proto ji vydáme jako další, nechci teď použít slovo singl, protože v tom není komerční záměr. Ale jako reakci na tu událost, kterou chceme Denče věnovat. A jestli to budou hrát rádia, to není podstatné,“ říká Navrátil.

Truchlící kapela rovněž posunula připravené podzimní turné se skupinou Poetika na březen příštího roku, v původním termínu zůstal jen koncert naplánovaný na 31. října do pražského Lucerna Music Baru. „Desku tam pokřtíme a hostem bude Ewa Farna,“ slibuje zpěvák.