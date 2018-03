RECENZE: Pandu, Anděla a celou show Mirai přijali fanoušci s nadšením

Večer zahájila partička, která si říká Poetika a s Mirai brázdí republiku na celém jejich turné. Vzhledem k tomu, že předvedla takřka hodinový set, ji lze spíš než jako předskokana považovat za jednu z kapel dvojkoncertu.



Tour 2018 Autor: Poetika a Mirai Místo konání: Metro Music Bar, Brno 21. března 2018 Hodnocení­: 80 %

Jejich kombinace rapu a popu není pro každého, ale jestli se Mirai zlepšují, pro Poetiku to platí dvojnásob. Zapojení více živých nástrojů byl dobrý krok a nejlepším důkazem, že to funguje, byla vřelá odezva publika. Obě kapely, jak se zdá, pojí prospěšná symbióza.

Mirai odehráli brněnský koncert bez svého kmenového osvětlovače a na vizuální stránce show se to odrazilo. Na druhou stranu v klubu pro tři stovky lidí, který byl nabušený do té míry, že projít k baru vyžadovalo ostré lokty a notnou dávku trpělivosti, trochu undergroundové pojetí vůbec nepůsobilo špatně.

Kapela má pro své vystoupení vychytanou dramaturgii. Její největší hit Když nemůžeš, tak přidej samozřejmě zazněl jako vrchol celého večera, ale v akustické verzi jej frontman Mirai Navrátil kus odehrál i na začátku. To aby bylo jasno, oč tu půjde.

Okřídlená cena v publiku

Jednotlivé písně potom hudebníci všemožně protahují, ale děje se tak především prostřednictvím vkusných meziher či rozezpívávání publika, které se ochotně nechá. Je v tom i trocha muzikantského nadšení ve stylu – přece vám to neodehrajeme jako na desce a nazdar. A kvůli tomu se přece na živé koncerty chodí.

Mirai Navrátil a jeho parta jsou navíc mistři v budování atmosféry. Pokud se má déle mluvit, už se k tomu většinou hraje jemné intro, aby se udržovalo napětí a koncertu nespadl řetěz. A nakonec do asi hodinového vystoupení kapela vměstnala tolik prvků navíc, že je to až s podivem. Například frontmanův skok na ruce publika, který provedl synchronně spolu s jednou z fanynek. Nebo píseň odzpívanou od zvukařského postu na opačné straně sálu, zatímco kapela obřími transparenty s textem písně zkoušela hromadné karaoke. Nechyběla ani panda známá z klipu Cesta z města.

No a nakonec tahák největší. Mirai docela sympaticky nijak zvlášť neakcentovali, že o den dříve dostali prestižní sošku od České hudební akademie pro objev loňského roku. Tedy až do chvíle, než přišla na řadu skladba Anděl. To Navrátil dosavadní největší úspěch kapely nejen přiznal, ale okřídlenou cenu ukázal a s velkou odvahou ji dokonce poslal do publika. Kupodivu se v závěru koncertu bez újmy zase vrátila na pódium.

Opět se potvrdilo, že Mirai nejsou jen tvůrci nesporně chytlavých rádiových hitů, ale dokážou se do toho pořádně opřít i na koncertním pódiu. Objev loňského roku má našlápnuto.