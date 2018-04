Xenofobie vůči umělcům z východní Evropy je velká, řekl Mikolas Josef Za scénou

Konečný souboj o Mikolase Josefa svedly německé pobočky vydavatelství Sony Music a Universal. Na svůj čas si však zpěvák, producent a skladatel v jedné osobě musel počkat. „Singl Lie To Me nebyl první, který ode mě slyšeli. Xenofobie vůči umělcům z východní Evropy je tam obrovská. Trvá, než se prosadíte a získáte si jejich důvěru,” vysvětluje.

Volba nakonec padla na Sony Music. „Smlouva je udělaná tak, aby se na mé hudbě nic nezměnilo. Šlo mi o to, abych měl vždy poslední slovo. Tým spolupracovníků tady pro interpreta není, aby ho předělával,” říká a zmiňuje hudební hvězdy velikosti Beyoncé nebo Justina Timberlakea, které se snaží držet si kontrolu nad každým aspektem své

práce.

Eurovize podle Josefa z části je o sebepropagaci. Loňské vítězství Portugalska však podle něj dokazuje, že jde stále i o hudbu. „Minulý rok zvítězil Salvador Sobral, který se o svůj mediální obraz nestaral,” říká. Sám Josef našel během cest nejvíce fanoušků ve Španělsku a Izraeli. „Izraelci tam dokonce přišli s českými vlajkami,” vzpomíná.

Carloff, busking a Los Angeles

Eurovize navíc podle Josefa dokáže interpretovi pomoct ještě v šíření jeho hudby do evropského rozhlasového éteru. „V Evropě se hraje v rádiích Lie To Me více než u nás. Je to zvláštní, ale jde o názor programových ředitelů daných stanic, to sám nezměním,” tvrdí.



Česká popová scéna začala Mikolase Josefa výrazněji registrovat zhruba před dvěma lety, kdy zaznamenaly úspěch jeho písně Free a Believe (Hey Hey). Hudební zkušenosti čerpal už od čtrnácti let, kdy zaklepal na dveře hudebního producenta a skladatele Borise Carloffa.

„Stali se z nás výborní kamarádi, je něco jako můj starší brácha. Viděl tehdy rozlítaného mladého kluka, který by chtěl dělat něco, na co ještě neměl, ale nakonec mi pomohl dostat se na tuto dráhu, která směřuje do zahraničí,” říká. Zadarmo mu však svou pomoc úplně nenabídl. Ze začátku si musel vykoupit nahrávací dny ve studiu uklízením. „Díky tomu jsem natočil singl Free,” dodává.

Hudební zkušenosti kromě školy sbíral zpěvák na ulici, když jezdil po Evropě jako busker. Ve Vídni jej dokonce kvůli chybějícímu povolení zatkli. „Busking je nejlepší škola na to, jak ztratit trému před lidmi,” doporučuje.

V současnosti se Mikolas Josef soustředí na přípravy prvního semifinále Eurovize, které se uskuteční 8. května v Lisabonu. Po skončení soutěže má v plánu zamířit do Los Angeles a začít práci na první desce. „Nápadů mám spoustu, chce je to jen vylepšit,” říká.

Celý záznam pořadu Za scénou s Mikolasem Josefem:

