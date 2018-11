Mike Shinoda z Linkin Park v Praze zavzpomíná na Chestera Benningtona

Shinoda sám o albu mluví jako o jistém typu arteterapie, která přináší pozitivní výsledek. „Není to o pádu do smutku a temnoty, ale o cestě z nich ven,“ tvrdí. Jeho koncerty mají strhující atmosféru a vedle hlubokých a silných emocionálních momentů jsou plné nakažlivé energie.

V rozhovoru pro britský The Guardian Mike Shinoda řekl: „Nemám rád koncerty, které posluchače deptají a stahují někam dolů, takže takové koncerty také nebudu hrát.“ Navíc lze očekávat písně z repertoáru Linkin Park i hiphopového projektu Fort Minor. Vzhledem k tomu, že Shinoda je také renomovaným a originálním výtvarníkem, bude stát za to i vizuální složka koncertu. Vstupenky půjdou do prodeje 30. listopadu v deset hodin.

Michael Kenji Shinoda je umělec takřka renesančního rozměru. Talentovaný výtvarník s americko-japonskými kořeny, který absolvoval prestižní Art Center College of Design v kalifornské Pasadeně, je performerem, grafickým designerem, vizuálním umělcem, filmovým režisérem, ale hlavně skladatelem, producentem, zpěvákem a multiinstrumentalistou, zakladatelem a mozkem slavných Linkin Park, kde sdílel pozici spolufrontmana se zesnulým Chesterem Benningtonem.

Benningtonovo tragické úmrtí znamenalo pro členy Linkin Park velký otřes a obrovskou ztrátu osobní i uměleckou. Shinoda našel ze situace východisko ve svém prvním zcela sólovém projektu, který prezentuje na albu se symbolickým názvem Post Traumatic.