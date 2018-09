VIDEO: Byla to výzva, tvrdí Mikael o staré písni Petera Gabriela

Hudebník Mikael po svém autorském debutovém singlu Easily vypouští do světa další skladbu. Ke spolupráci přizval Markétu Plechačovou alias Marqet, někdejší zpěvačku skupiny Verona, se kterou oprášil šestadvacet let starou píseň britského hudebníka Petera Gabriela Kiss That Frog.