Nahlédněte do soukromí Obamových. Memoáry Michelle vyjdou v březnu

V knize s původním názvem Becoming (v češtině Můj příběh) Michelle Obamová rozená Robinsonová čtenáře láká na vyprávění o svém dětství i letech strávených v roli první afroamerické dámy vůbec. Veřejnost zaujala svou přirozenou autoritou založenou na upřímnosti a vřelosti, opomenut nezůstane ani její boj za práva žen a lepší životosprávu amerických dětí.

Zatímco český překlad autobiografie teprve vzniká, přední světové deníky New York Times (NYT) nebo Washington Post ji měly k dispozici několik dní dopředu. Podle NYT Obamová vůbec poprvé otevřeně píše o potratu i početí dvou dcer Malii a Sashi, jejichž soukromí během funkčního období Baracka Obamy jinak velmi důkladně chránila.

„Nic z toho nebyla jeho vina, ale úplně fér to také nebylo,“ vzpomíná na dobu, kdy si sama musela zavádět zkumavky se spermatem za účelem otěhotnění, zatímco její muž dlouhé hodiny pracoval jako senátor. Obzvlášť rozlíceně však podle deníku Obamová působí ve chvílích, kdy mluví o Donaldu Trumpovi a jeho kampani.

Obálka knihy Můj příběh

„Svými hlasitými a lehkovážnými narážkami ohrožoval bezpečnost mé rodiny. To mu nikdy neodpustím,“ píše. Jak je Trumpovi vlastní, stihl na osočení Obamové zareagovat ještě před vydáním knihy jasným vzkazem, že on jejímu muži zase nikdy neodpustí, co napáchal na americké armádě.

Aby to osobní bilancování ale nebylo příliš osobní, nabízí Obamová svým fanouškům i vstup do míst jinak veřejnosti utajeným – třeba do tanečního sálu Buckinghamského paláce či svého rodiště. Tam ji prý tatínek naučil tvrdě pracovat, maminka zase myslet a nebát se projevit.

„Oba dohromady mi pak v našem stísněném bytě na jihu Chicaga pomohli pochopit, jakou hodnotu má náš příběh, jakou hodnotu má můj příběh v rámci velkého příběhu naší země. I když třeba není hezký ani dokonalý. I když je opravdovější, než by si člověk přál. Váš příběh je jenom váš, vždycky bude patřit jenom vám. Musíte si za ním stát,“ vybízí. O překlad knihy se postará Michala Marková.