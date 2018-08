Je to výprodej našeho kamarádství, reaguje Viewegh na slevy svých knih

„Beru to jako výprodej našeho celoživotního kamarádství,“ uvedl k letnímu výprodeji nakladatelství Druhé město Viewegh pro iDNES.cz. O několik dní dříve akci okomentoval i na Facebooku. „Rád bych samozřejmě věděl, co by na tuhle vskutku osobitou (vážně prodejní?) strategii řekl jakýkoliv zkušený obchodník,“ napsal.

„Vzhledem k tomu, že můj autorský honorář činí dvacet procent z prodejní ceny knihy, by mě ovšem vůbec nejvíc zajímalo, co si o tom všem myslí psychiatr,“ pokračoval.

Reiner však pro iDNES.cz celou situaci uvádí na pravou míru a zmiňuje hned tři důvody, proč se musel rozhodnout pro výprodej 120 tisíc výtisků Vieweghových knih v celkové tržní hodnotě asi 35 milionů korun.

Patřit mezi ně klesající zájem o autorovy knihy, „fakt, že Michal Viewegh veřejně pomluvil svého letitého distributora“ a rozhodnutí domu Euromedia odmítnout odkoupení skladu autorových knih za zůstatkovou cenu, která činí deset procent ceny tržní.

„V takové situaci je jediná možnost pokusit se prodat co nejvíce knih za výrazně sníženou cenu,“ vysvětluje Reiner. „Samozřejmě bychom je raději prodávali za tržní cenu, souběh okolností to však neumožňuje,“ dodává.

Web nakladatelství Druhé město na výprodej s až 88procentní slevou láká hned na první straně. Výběr je široký – Román pro ženy, Vybíjená, Účastníci zájezdu, Biomanžel i Mafie v Praze, přičemž ceny všech děl se pohybují od 39 do 59 korun. Slevy se týkají všech 29 titulů, které postupně vydalo nakladatelství Petrov, respektive Druhé město.

Kdysi neoddělitelné osobnosti domácí literární scény, které podle autora rozkmotřila nakladatelova neschopnost distribuce, dostatečné propagace a marketingu, tak znovu stojí proti sobě. A ani jeden na tom, zdá se, nevydělá.