Michal Prokop si na vánočním koncertu zase zazpívá s Mišíkem

„Tu nejmladší zastoupí Matěj Ruppert, který už byl domluvený na jeden z předchozích ročníků, ale potom si zlomil nohu. Myslím, že říkal, že mu uhnuli fanoušci při skoku z pódia. Vlastu Redla mám moc rád, protože umí hrozně přirozeně pracovat s folklorním kořenem a nenásilně ho kloubit s rockovou muzikou.“

O Vladimíru Mišíkovi netřeba rozsáhle mluvit, patří k Prokopovým generačním souputníkům a byl hostem ostatně už před lety na zpěvákových šedesátinách. „Zahrajeme si zase takhle s malou partou jako tehdy, nikdo z hostů tam nebude vystupovat s celou svou kapelou,“ dodává Prokop. Před dvěma lety byla vrcholem vánočního koncertu artrocková skladba Město ER s orchestrem, loni Prokop nastoupil ve smokingu do setu písní Raye Charlese. A letos? „Nevím, dokdy musí člověk vymýšlet nějaké nové věci. Měl bych se o to snažit, ty výzvy vyhledávám pořád, aspoň tedy ve spolupráci s hosty, ale něco podobně velkého jako Město ER už nabídnout nemůžeme,“ říká letošní dvaasedmdesátník.

V minulých dvou letech byl oslavě jeho narozenin vyhrazen vždy jeden prázdninový víkend s festivalem Krásný ztráty live. Letos na něj nedošlo. „Nebyly síly a hlavně peníze. Můj promotér David Gaydečka má hodně práce s festivalem Metronome,“ vysvětluje. „Krásný ztráty nejsou klasický festival, který se koná každý rok ve stejném místě. Nemůžu zatím prozradit, jak to bude příští rok, ale nechte se překvapit.“

Nad otázkami do budoucna vůbec Prokop spíš krčí rameny. „Vždycky si říkám, že když přijde impulz, něco bude, ale možná taky ne. Já bych se hlavně nechtěl opakovat. Jsem zastáncem toho, aby člověk dělal spíš míň věcí dobrých než jen tak každé dva roky chrlit něco nového,“ uvažuje.

Nebylo by cestou nahrát třeba jen pár singlů? Je to levnější, jednodušší a koneckonců tak velí i dnešní trendy. „To bylo běžné i v době, kdy já jsem začínal. Ale alba vytvářela pole pro vyjádření něčeho víc, což ve mně zůstalo, a jiný už nebudu,“ vysvětluje Prokop. „Ne že bych měl ambici dělat dnes zase konceptuální desku. Ale nějaký ucelený tvar by to mít mělo. Proto jsem se nikdy nehonil po hitech. A teď s tím taky nepočítám.“

