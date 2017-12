GLOSA: Prokop vzpomínal na začátky a Raye Charlese, Ruml zpíval „na hubu“

Když Michal Prokop nastoupil na tři úvodní písně svého vánočního koncertu v pražském Foru Karlín ve smokingu, musel každý pochopit, že jde o sváteční moment. A taky že ano. V pátek to totiž bylo na den přesně padesát let od finále 1. československého beatového festivalu, jímž odstartovala jeho kariéra.



A úvod večera rovněž patřil songům, s nimiž tehdy Prokop s kapelou Framus Five uspěli. Pak šlo pryč sako, motýlek i černé brýle á la Ray Charles, zpěvák se s rozhalenkou, ale stále v elegantní bílé košili uvolnil a přešlo se k tradičnímu průletu Prokopovou hudební historií.

Celému ansámblu to letos hrálo skvěle, ale největší trefu tentokrát udělal Prokop s hosty. Všichni tři perfektně zapadli do celku kapely. Markéta Foukalová z kapely Lanugo s hvězdou večera zopakovala duet Hotel u přístavu a Ondřej Ruml se přidal v písni Blues o spolykaných slovech.

Ruml potom sám pomocí živě nahrávaných smyček jako na svém albu Nahubu zvládl vokálně vytvořit doprovod, pěvecký duet a trumpetové sólo ve skvěle šlapající skladbě Hit the Road Jack. Odkaz na Raye Charlese tak byl naplněn a dokonán.

Do třetice koncert rozsvítil také Josef Kučera, člen Framus Five z původní sestavy, po emigraci do Německa známý jako Saxophon Joe. Ten si střihl sólo v několika písních a všichni se na závěr potkali ještě ve skladbě Boom Boom Boom od Johna L. Hookera.

Nejen návratem k hudebním kořenům, ale také díky perfektně hrající a kompaktní kapele, kterou letos nezastiňoval třeba orchestr jako loni, byl Prokopův tradiční vánoční koncert velmi příjemným ryzím zážitkem.