Oslavy půlstoletí Framusu Five zakončí tradiční vánoční koncert

Pořádání vánočních koncertů je u Michala Prokopa a Framusu Five tradice a ve Foru Karlín se letos bude konat počtvrté. Patří k tomu i neopakovatelní hosté, jedním z těch letošních je Josef „Saxofon Joe“ Kučera, v Německu už několik desetiletí žijící bývalý člen Framusu Five a skvělý bluesový saxofonista a flétnista.

Podtitul koncertu Blues in Soul Afterparty odkazuje k Prokopovu debutovému albu, od jehož vydání příští rok uběhne půl století. „Když se tak ohlédnu zpátky na těch padesát let za mikrofonem, znovu a znovu si vždycky uvědomím, že ten název mé první natočené skladby, který se potom dostal do titulu celého prvního alba, je vlastně jakýmsi mým celoživotním hudebním mottem. Tenkrát, v roce 1968, jsem vůbec nemohl tušit, že to bude platit i za padesát let. Blues in soul, tak to cítím, tak to prostě je,“ říká Michal Prokop. A slibuje, že některé dlouho nehrané písně z alba zařadí do koncertního programu.

Vstupenky na vánoční koncert Blues in Soul Afterparty ve Foru Karlín se prodávají k číslovanému sezení i ke stání v předprodejní Ticketpro. „Letos nově zavádíme kategorii exkluzivních dvou řad k sezení s nejlepším výhledem a zvukem. Framus Five slaví padesát let, takže prvních padesát zájemců zájemců o čtvrtou a pátou řadu dostane k nákupu vstupenek na webu Ticketpro kompletní diskografii s věnováním od Michala Prokopa,“ zve na koncert jeden z organizátorů akce David Gaydečka.