VIDEO: Michal Kindl představuje singl i album Barvy. Barevným klipem

Michal Kindl hraje na klavír od šesti let, v šestnácti složil první písničky. Až nyní ve třiceti letech se však dočkal debutové desky. S albem nazvaným Barvy mu pomohl producent Aleš Zenkl.

„Moje první album Barvy je opravdu barevné, osobité. S Alešem se nám podařilo propojit dva světy v jeden. Snažím se dělat hudbu pro všechny. Zpívám o lásce, o zamilovanosti, ale třeba taky o zrození,“ říká Kindl a prozrazuje, že vedle zkoušení s kapelou už chystá i další nahrávku.

Singl k titulní písni provází nápaditý videoklip. Zenkl shodou náhod objevil obří komplex plánovaného nacistického hotelu. „Hledali jsme místo, které bude jiné než ostatní. Producent Aleš Zenkl jednoho dne přišel s tím, že přímo na pláži objevil dlouhý panelák a že u něj to bude ono. Tak jsem zavolal skvělému režisérovi Leošovi Brabcovi, nakoupili jsme plechovky s barvami a vyjeli. Nevěděli jsme, kam jedeme, co nás tam čeká, vůbec nic. Jen to, že v klipu bude červené piano,“ líčí Kindl.

Producent Aleš Zenkl si spolupráci s Michalem Kindlem pochvaluje, oceňuje především jeho tvůrčí potenciál a mimořádnou autorskou produktivitu. „Ráno si udělám čaj, začnu jen tak hrát, napadají mne texty a všechno se tak nějak samo propojí. Je to povznášející, jedinečný pocit. Propojení s něčím nahoře, něčím nad námi. Jsem věřící člověk a energii z toho všeho cítím okolo nás, v každém z nás,“ dodává Kindl.