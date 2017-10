VIDEO: Plodková na toulkách po Špicberkách, Hrůza představuje Polárku

„V klipu představuji ženu, která ne a ne se rozhodnout, jestli zůstat ve městě, kde žije, nebo vše opustit a vydat se na Špicberky,“ osvětluje děj Jana Plodková, která sama zmrzlé, člověkem netknuté ostrovy navštívila. To jí prý pomohlo lépe si představit, o co Hrůzovi v klipu šlo. „Být více než tisíc kilometrů za polárním kruhem, procházet se mezi divokými soby a mít nad hlavou polární zář a všechno to zaznamenat kamerou je asi nejsilnější zážitek, jaký jsem kdy při natáčení klipu měl,“ přibližuje atmosféru zpěvák.

Polárka je první skladbou na albu Sám se sebou a asi nejvíce vykresluje celkovou náladu desky. Deset písní pojednává o uvědomění si, že svět není černobílý, o odhalení dosud ukrytého zpěvákova nitra a o tom, co člověk může prožívat, když je sám.

Výjimečné obrazy norských Špicberk a města Tromso včetně magické polární záře a k nim v protikladu pražské Vinohrady zachytil režisér Michal Budinský.

Michala Hrůzu si fanoušci můžou naživo poslechnout na turné Sám se sebou, které startuje 3. listopadu v Zábřehu na Moravě. Kapela zahraje nové skladby i oblíbené hity ještě v Krnově, Jihlavě, Sušici, Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích a Litvínově.