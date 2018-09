VIDEO: Klip o strastech studentského života točil i Milan Šteindler

„Rád zkouším nové věci. Nejsem raper, ale to není ani Marek Eben, a když už se někde nějaký jeho rap objeví, je to prostě bomba. Sebral jsem tedy odvahu a taky se o rap pokusil. A tak jsem produkci nahrávky přenechal Ondrovi Žatkuliakovi z Rooftop studia, který má se žánrem zkušenosti,“ vysvětluje Michal Horák nečekaný žánrový kotrmelec.

Téma písně Vysokoškolskej song i jejího obrazového ztvárnění, které mají na svědomí Martin Hammerschlag a Radek Habada společně s hercem, režisérem a členem divadla Sklep Milanem Šteindlerem, zpracovává základní dilema snad každého vysokoškolského studenta, které zní – pravidelná studijní docházka, nebo raději pivo?

„Co si budeme povídat, zažíváme to pokušení během semestru dnes a denně. Alespoň teda já a blízké okolí. Každopádně jsem ten song pustil do světa hlavně proto, že si myslím, že nejsme jediní, kdo to tak má. Milan Šteindler koneckonců na natáčení řekl, že je vtipné, jak je ten koloběh studentského života vlastně pořád stejný,“ dodává Horák.