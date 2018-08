Růžový rytíř líbá Artuše. Archiv odhalil nepoužité scény Monty Pythonů

Růžový rytíř se utábořil před mostem a volá na překvapeného Artuše: „Tento most smí překročit jen ten, který mi polibek dá!“ Anglický král odmítne, oba rytíři se začnou přetahovat, až na sebe v zápalu zápasu upadnou. Kolem procházející skupinka poutníků jen pronese: „Mohli jste jít aspoň někam dovnitř. Vy statkáři jste všichni stejní.“

To je jedna ze scének, které se nedostaly do finálního scénáře kultovního filmu Monty Python a svatý grál z roku 1974. Zajímavost odkryly zveřejněné archivy člena populární britské skupiny Michaela Palina. Vedle několika dalších výjevů se tak fanoušci legendárních Monty Pythonů mohou nyní dopátrat i původně zamýšleného konce filmu, od kterého tvůrci upustili kvůli jeho finanční náročnosti.

A proč se do filmu nedostala epizoda s Růžovým rytířem, kterou v archivu našel reportér The Times? „Když jsme to psali, vládla zde mnohem větší homofobie – nebo spíše jakási trapnost se celým tématem homosexuality zabývat,“ vysvětluje nyní Palin pro server Variety. Dodává ale, že asi ani dnes by už nikdo takový skeč taktéž nechtěl točit.

Palin předal své archivy Britské knihovně loni v červnu, bylo to na padesát sešitů plných črtů a poznámek k dílu Monty Pythonů, ale ijeho vlastní soukromá tvorba. Knihovna většinu zkatalogizovala a nyní poskytuje v čítárnách k nahlédnutí. To nejlepší navíc představí na speciální výstavě ve své Treasures Gallery.