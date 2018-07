Doufám, že v Ant-Manovi vyloudím z diváků i pár slz, říká Michael Douglas

Jaké to je být součástí filmového světa společnosti Marvel?

Především jsem získal novou generaci fanoušků mladších patnácti let, kteří nikdy nemohli vidět moje filmy, protože byly mládeži nepřístupné, a všichni na mě volají: Hele, to je Hank Pym! Něco takového mi po těch padesáti letech herectví lichotí. A pak je tu samozřejmě skutečnost, že je to ohromná zábava. Celou mou kariéru tvořily soudobé filmy. Takže mít šanci ocitnout se v kvantové říši, kde je možné cokoliv, je úžasně zábavné.

Co vás přimělo k návratu?

Je sympatické mít v biografii snímek, ve kterém nejsem středem dění. Po většinu kariéry jsem byl ve svých filmech ústřední postavou. Byl jsem v každé scéně. Teď mám možnost tohle přenechat Paulu Ruddovi a Evangeline Lilly.

Vaši manželku hraje Michelle Pfeifferová...

V prvním Ant-Manovi je retrospektivní scéna, v níž jsem o třicet let mladší. Bývalo by bylo hezké dostat takovou šanci i v tomto filmu, kdy bychom s Michelle Pfeifferovou mohli vypadat tak, jak jsme vypadali před třemi desetiletími. Kdo by po něčem takovém netoužil?

Jak byste charakterizoval svou postavu?

V téhle sérii mám poměrně seriózní roli. Hank Pym je tím, kdo celý příběh drží při zemi, zachovává atmosféru uvěřitelnosti a reálnosti. Teď se už v takové roli cítím dobře, i když to zpočátku platit nemuselo. Ale taková moje role zkrátka je.

Co nám povíte o Hankově laboratoři?

Jeho laboratoř v San Francisku vypadá jako pětipatrová nebo šestipatrová průmyslová budova, vcelku nevýrazná. Ale uvnitř provádí ohromující výzkum a zkoumá možnost cesty do kvantové říše, kde kdysi přišel o svou ženu Janet. Stále má schopnost předměty zmenšovat, dokonce zmenšit i takovou budovu o rozloze celého bloku. Po podobné laboratoři touží celá řada lidí, kteří nemají vůbec dobré úmysly.

Jak byste popsal Hankův vztah k hlavnímu hrdinovi Scottu Langovi v podání Paula Rudda?

Mezi Scottem a hlavní ženskou postavou Hope existuje jistý romantický vztah. Takže Hank se chová tak, jako by se jakýkoliv potenciální tchán choval ke svému zeťovi. Řekněme jen tolik, že není ze všech Scottových vlastností zcela nadšený a že se nedomnívá, že by se pro Hope jednalo o tu nejlepší možnou volbu.

A co Hope, kterou hraje Evangeline Lilly?

Jak jsme se dozvěděli v prvním filmu, Hank přišel o svou manželku Janet, což byla matka Hope. Hank se za tuto ztrátu cítí v nemalé míře odpovědný. Takže na konci prvního filmu měl Hank pocit, že je Hope už dost stará na to, aby jí mohl ukázat Janetin kostým Wasp, protože právě ona byla tou původní Wasp. A to byl úvod do fáze, kdy se Hank pro Hope stává jejím učitelem a průvodcem v rámci Ant-Manových dobrodružství. Teď se oba vzájemně respektují. Ale jako jakýkoliv mladý člověk má Hope neustále pocit, že se ji Hank pokouší do jisté míry omezovat. Hank podcenil její inteligenci, mazanost, úskočnost a schopnost řešení problémů. A pochopitelně v rámci pátrání po její matce hraje roli také to, jak důležitá pro oba z nich Janet byla.

Jak jste si vlastně nacházel cestu k ostatním hercům?

Produkoval jsem už spoustu filmů a také jsem ve spoustě z těch filmů, které jsem produkoval, hrál. Ale když se propracujete na pozici jedné z nejdůležitějších rolí ve filmu a zmíněný film je na vás do značné míry závislý, máte povinnost zajistit, aby se všichni ostatní cítili tak příjemně, jak je to jen možné. Takže se opravdu usilovně snažím o to, aby se ostatní cítili příjemně a měli dost sebevědomí na to, aby dokázali své herectví posunout o krok dál.

Měl jsem štěstí, že mi při práci na mém prvním televizním seriálu V ulicích San Franciska poskytl rady Karl Malden. Když jsem hrál druhou nejzásadnější roli a držel jsem se asi dva kroky za ním, vybídl mě, abych se k němu připojil a chopil se příležitosti. Takže teď i já vybízím své herecké kolegy k tomu, aby se ke mně připojili a chopili se příležitosti. Ten okamžik patří jim.

Co mohou diváci od tohoto filmu očekávat?

Ve filmu Ant-Man a Wasp je pravděpodobně o něco více humoru, než je tomu u některých dalších filmů společnosti Marvel obvyklé. A kromě dobrých vtipů a akčních scén doufám, že z diváků čas od času vyloudím i pár slz.