RECENZE: Bublé se drží svého kopyta. Romantiku umí nejlépe

Michael Bublé se úplně netvářil, když ho komik Graham Norton v show na BBC konfrontoval s internetovými vtípky na téma „blíží se Vánoce, Bublé vylézá ze své jeskyně“. Pravda je, že kanadský zpěvák vydal jedinou vánoční desku před sedmi lety. Ale ono často není nejdůležitější, co hudebník dělá, leč jak ho posluchači vnímají.

A Bublé do vánočního času pasuje dobře. Deska nazvaná Love, ale na přebalu označená jen červeným srdíčkem zpěváka, ho úplně nezbavuje image romantického posla Vánoc. Přitom to původně vypadalo, že další deska nebude – a když ne nikdy, tak delší dobu. Bublého staršímu synovi totiž diagnostikovali rakovinu a zpěvák vyhlásil, že už se k muzice nevrátí. Naštěstí se stav potomka zlepšil a Bublé se opět vydal do studia. Výsledkem je nahrávka, kterou sám označuje za své „dosud nejromantičtější album“.

To je v případě muzikanta zaměřeného na romantický pop se swingovými prvky odvážné tvrzení, ale budiž. Deska přináší dvě novinky. Bublého skladba Forever Now je velmi výmluvná klavírní balada, působí jako přímo adresovaná synovi a ve finále ji zalijí něžné smyčce.

Druhou originální písní je Love You Anymore, pro zpěváka netypická tím, že jejím hlavním autorem je mladý americký písničkář Charlie Puth. Bublé dosud psal buď vlastní skladby, nebo nahrával předělávky lety prověřených songů. Nicméně svěží kousek dodává jinak možná přeslazenému albu tolik potřebnou jinou polohu. A zbytek desky je Michael Bublé na svém typickém hřišti, což není nic proti ničemu, protože když jste v něčem dobří, držíte se své parkety.

Vystačí si bez experimentů

La vie en rose nazpíval s americkou jazzovou vokalistkou Cécile McLorin Salvantovou, proti originálu Edith Piaf je však Bublého verze romantická až příliš. Pokud se drží skladeb z rodného kontinentu, výsledek se dostaví. Důkazem je osudově vyznívající cover My Funny Valentine, kde jsou tentokrát orchestr a bicí využity na maximum k dosažení mohutného efektu.

Love autor: Michael Bublé Hodnocení­: 70 %

Výborná je též interpretace skladby Help Me Make It Through the Night, kterou napsal Kris Kristofferson a patří do takzvaného Velkého amerického zpěvníku. Nahráli ji Joan Baezová, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley či Willie Nelson a Bublého verze se mezi nimi jistě neztratí. Potěší i bigbandová Such a Night.

Bublé pomíjí experimenty, drží se svého kopyta a zjevně je to dobře. V Kanadě se Love během druhého týdne v žebříčcích dostala z druhého místa na první a ve Velké Británii na vrcholu debutovala. Že 88 procent prodejů na ostrovech tvoří cédéčka, naznačuje, že pod stromečkem bude asi hodně „Bubléů“.