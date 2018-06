Robbins převzal Křišťálový globus a řekl, že jsme se vrátili do 50. let

Filmové Vary 2018 Sledovat další díly na iDNES.tv

Po tradičním medailonku filmových počinů, kterým pořadatelé vzdávají hold právě oceněné osobnosti, převzal americký herec Tim Robbins Křišťálový globus z rukou Jiřího Bartošky. Po krátkém poděkování zmínila hvězda Top Gunu či Vykoupení z věznice Shawshank, že je hrdá, že měla možnost sedět v jedné místnosti s Milošem Formanem.

„Splnil se mi tenkrát sen,“ řekl Robbins. Forman byl podle něj pravý umělec, který nikdy neupřednostnil zisk před uměním. Jako druhé zásadní setkání zmínil večeři s Václavem Havlem po koncertě Neila Younga. Žertem vyjádřil obdiv Čechům za to, že si za svého lídra dokázali zvolit dramatika.

Pak se Robbins rozpovídal o snímku Roberta Zemeckise Návrat do budoucnosti, kde se kdysi neúspěšně ucházel o roli. „Proč o tom ale mluvím – Marty McFly se ve filmu vrátil do 50. let. A nenašel dobu, kterou známe z hollywoodských velkofilmů, našel realitu plnou rasismu a nesnášenlivosti,“ připomněl Robbins. Podle něj se naše společnost nyní podobně jako hrdinové Návratu do budoucnosti do takových padesátých let vrátila, do doby plné xenofobie, nesnášenlivosti a populismu.

„Umělci musí držet oheň svobody. Děkuji za takový festival, jako jsou Karlovy Vary, že se o něco takového snaží,“ pokračoval herec a režisér. Dobré příběhy, umění či hudba podle něj mají velkou sílu měnit svět k lepšímu. Za svůj dlouhý projev sklidil Robbins potlesk.

Výstupu pak vtipnou pointu dodal moderátor Marek Eben, který Američanovi poděkoval za projev i za to, že mu sice právě odnesl šest stránek scénáře, ale že devátou stránku, tu nejdůležitější, mu naštěstí nechal.

Affleck v zastavárně

Slavnostní večer zahájila choreografie bratří Cabanů, která trikolórou, girlandami a sokolskými úbory akcentovala sto let státnosti. Kreace tanečníků sklidily bouřlivé ovace publika. K výročí se vyjádřili i umělci okolo Vladimíra 518, kteří pro zahajovací večer zkomponovali desetiminutový dokument mapující důležité události všech roků končící osmičkou od roku 1918 až po ten letošní.

Došlo i na představení nové festivalové znělky, ve které se oscarový herec Casey Affleck snaží zbavit své sošky v zastavárně. Tradičně ji natočil dlouholetý autor karlovarských znělek režisér Ivan Zachariáš.

Závěr ceremoniálu patřil nedávno zesnulému Miloši Formanovi a medailonku jeho filmových děl. Právě promítání jednoho z jeho filmů, Lásky jedné plavovlásky, na slavnostní zahájení ve Velkém sále Thermalu navázalo. Večer pak zakončí živá produkce hudby z Formanových filmů.

Záběr ze slavnostního zahájení 53. ročníku MFF Karlovy Vary

Hodinu před zahájením pozdravil Tim Robbins stovky filmových fanoušků na červeném koberci. Už před ním dorazily do Thermalu na slavnostní zahájení i české filmové hvězdy. Mezi nimi třeba Aňa Geislerová, Klára Issová, Jiří Macháček či Jitka Schneiderová. Nechyběl ani Pavol Habera s Danielou Peštovou či moderátor Marek Eben.



Čekání na hvězdy se poněkud protáhlo, vedrem zkoušené filmové fanoušky naštěstí pořadatelé osvěžovali podávanou vodou. Opačným vchodem mezitím přicházeli další pozvaní hosté včetně mnoha politiků.

Více českých filmů v soutěži

Slet fanynek se očekává na závěr festivalu, kdy vedle dalšího nositele Křišťálového globu, režiséra Barryho Levinsona, dorazí herec Robert Pattinson, idol dívek z upírské romantické ságy Stmívání. Získá Cenu prezidenta festivalu tak jako Jaromír Hanzlík, který zdaleka nebude jediným zástupcem hostitelské země.

Naopak, české filmy doprovázené tvůrčími delegacemi mají letos po dvou zástupcích ve všech třech soutěžích – hrané, dokumentární i v sekci Na východ od západu.

Navíc se na karlovarské půdě prezentují také jiné brzké premiéry kin, od alkoholického dramatu Úsměvy smutných mužů přes první ukázku Hovorů s TGM, již přivezou herci Martin Huba coby prezident Masaryk a Jan Budař jako Karel Čapek, až po Rašína, v němž se potkají Ondřej Vetchý a Miroslav Donutil.