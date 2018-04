Vary oslaví Formana a ocení Hanzlíka. Potvrdily i sponzora Křetínského

Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech oznámil první novinky 53. ročníku, který se koná od 29. června do 7. července. Týkaly se zejména financování. Po odchodu firmy ČEZ se spekulovalo, že ji na postu hlavního partnera nahradí společnosti EP Industries a Mall.cz spjaté s Danielem Křetínským, které by ročně měly posílat po 15 milionech korun. Prezident festivalu Jiří Bartoška to v pondělí oficiálně potvrdil.

Jaromír Hanzlík a Jiří Sovák ve filmu Na kolejích čeká vrah

Pozice generálního partnera se nicméně ruší, zůstávají pouze hlavní partneři. Jednorázovou podporu též nabídla Sokolovská uhelná. Festival, který pracuje s rozpočtem 140 milionů korun, dále podporují KKCG, innogy, Unipetrol a Philip Morris ČR. Nově mezi hlavní partnery přibyla společnost Accolade, která investuje do průmyslových nemovitostí, svůj příspěvek navýšila společnost innogy. Ministerstvo kultury přispívá 30 miliony korun. „Chceme dát šanci stávajícím partnerům, aby si do příštího roku promysleli post generálního partnera,“ řekl iDNES.cz Jiří Bartoška.

Nová znělka s Affleckem

Filmová přehlídka vzdá hold nedávno zesnulému režisérovi Miloši Formanovi, zahajovacím snímkem budou jeho Lásky jedné plavovlásky. Úvodní koncert, který poslední rok zahajovací slavnost zakončuje, bude letos věnován hudbě z Formanových snímků. Postará se o něj Český národní symfonický orchestr. Druhou festivalovou retrospektivou budou Odrazy času, které se věnují pobaltským dokumentům a připomínají letošních sto let od vzniku moderního samostatného Estonska, Lotyšska a Litvy.

Cenu prezidenta festivalu za umělecký přínos převezme herec Jaromír Hanzlík, kterého ve Varech uctí uvedením jeho raného snímku Bloudění. Výběr filmu z roku 1965, pod jehož vznikem jsou podepsáni Antonín Máša a Jan Čuřík, festival konzultoval přímo s hercem.

„Nakonec jsem se ustálila na Bloudění, tam se mi zdá, že to je film, který v 60. letech se trošku lišil od filmů generačních souputníků Antonína Máši. Hanzlík to uvítal a dohodli jsme se na Bloudění,“ řekla k výběru psychologického dramatu umělecká poradkyně MFF Eva Zaoralová. V nové festivalové znělce se objeví oscarový herec Casey Affleck, který zde cenu převzal loni. MFF odhalil i nový plakát, který je v duchu nostalgie po klasickém filmovém pásu.

Dorazí režisér Richard Linklater

Ze zahraničních hostů festivalu byl již dříve potvrzen americký nezávislý režisér Richard Linklater, do jehož tvorby spadá romantický triptych Před úsvitem, Před soumrakem a Před půlnocí či unikátní snímek Chlapectví sledující dospívání hrdinů v reálném čase. Linklater ve Varech představí společnost Austin Film Society, kterou spoluzakládal, a svou prvotinu Flákač.

Pořadatelé už spustili akci Docs in Progress, do níž mohou dokumentární projekty až do 14. května přihlašovat tvůrci ze zemí střední a východní Evropy, Balkánu, bývalého Sovětského svazu a Blízkého východu; osm vybraných se na festivalu dočká prezentace. Do stejného termínu lze zaslat přihlášky do obdobné aktivity Works in Progress, která na festivalu zveřejní šestnáct hraných projektů.

K novinkám patří rozhodnutí, že soutěžní sekce Na východ od Západu se kromě dosavadních zemí střední a východní Evropy poprvé otevírá rovněž filmům z teritorií Blízkého východu.

Video z posledního ročníku festivalu z roku 2017: