Dara Rolins si zazpívá s Bártou. Na pódium se vrátí kultovní Sexy Dancers

„Přivézt The Chemical Brothers a zároveň Massive Attack byl jeden z mých největších hudebních snů a jsem nadšená, že se nám to podařilo už na třetím ročníku Metronome Festivalu. Koncerty obou interpretů pro mě vždy byly nezapomenutelné a věřím, že podobný zážitek si odnesou i návštěvníci našeho festivalu,“ říká programová ředitelka festivalu Barbora Šubrtová.

Sexy Dancers - Slim Jim

Nově oznámeným headlinerem české části programu je kultovní skupina Sexy Dancers. Jeden z velkých funkových projektů Romana Holého se na pódium vrátí po dvaceti letech od vydání jediného alba Butcher’s On The Road s jedním z největších českých hitů 90. let Slim Jim.

Základní muzikantské složení tvoří členové kapel J.A.R. a Illustratosphere s Danem Bártou a Darou Rolins u mikrofonů. „Před publikem si zahrajeme po dvaceti letech. Věřím, že to bude stát za to. Jako účinkující navíc zhlédneme koncerty našich mnohem lepších zahraničních kolegů zdarma,“ líčí Holý.

Mezi novinkami zahraniční scény zaujme zejména česká premiéra indiepopových Superorganism. Mezinárodní kapela složená z všestranně umělecky talentovaných Britů, Australanů, Novozélanďanů, Japonců a Korejců se zformovala v loňském roce. V současnosti většina souboru obývá jeden společný dům se studiem v Londýně.

Superorganism debutovali eponymním albem letos v březnu a v létě se objeví na mnoha zásadních festivalech, jako jsou Primavera Sound, Melt! nebo Lollapalooza. I v českých rádiích boduje jejich singl Everybody Wants To Be Famous.

Mezi dříve oznámenými jmény je britský písničkář Tom Odell, zpěvák kapely Talking Heads David Byrne či ikona undergroundu John Cale.