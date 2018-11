Další hvězdou festivalu Metronome bude energická kapela Primal Scream

Není mnoho kapel, které by vydaly po sobě tak radikálně odlišná, a přitom vlivná alba, jako se to povedlo Primal Scream v první polovině 90. let. Na scéně se pohybovali sice už od roku 1982, ale jejich první dvě desky v dobovém indierockovém duchu nezaznamenaly žádný mimořádný ohlas.

To se výrazně změnilo v roce 1991. Album Screamadelica způsobilo velký třesk a pomohlo prosadit novou podobu psychedelie a soudobou taneční hudbu, konkrétně acid house, jako máloco jiného.

Zatímco ještě doznívala pověst Primal Scream jako vůdců aktuální taneční hudby, kapela se zamilovala do rokenrolu a v roce 1994 vydala desku Give Out But Don’t Give Up, kterou uvedl do hitparád nejúspěšnější singl kapely Rocks. Je zcela nepochybné, že právě toto album bylo jedním z těch, které pomohlo usmířit v těch letech rozhádané posluchačské tábory rockerů a fanoušků taneční scény.

V následujících letech Primal Scream svůj projev syntetizovali. Někdy přidali víc elektroniky, jindy se přiklonili blíže rocku, zásadní pro ně však vždy byl zpěv a charisma frontmana a dnes posledního zakládajícího člena Bobbyho Gillespieho. Celkem vydali jedenáct řadových alb, to poslední s názvem Chaosmosis před dvěma lety. Tradiční miláčci českého publika přivezou tentokrát program postavený jako svoje „best of“.

