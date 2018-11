Metronome uvítá Kraftwerk, k sledování jejich show budou třeba 3D brýle

Na elektronické hudební scéně bychom těžko hledali projekt, který ovlivnil dění v tomto žánru více, než se to povedlo Kraftwerk. Skupinu založili už v roce 1970 Ralf Hütter a Florian Schneider. Jejich práce ve vlastním studiu Kling Klang v Düsseldorfu začala poměrně brzo přinášet ovoce a Kraftwerk se vyhoupli do popředí německé a posléze evropské avantgardy.

Od začátku pracovali na multimediální bázi, stejnou váhu jako samotná hudba měl v jejich projevu způsob vystupování, vizuální složka hudební činnosti, postupem času i projekce. Příznačná pro ně byla robotická stylizace, skvěle korespondující s počítačovými rytmy, syntetickými hlasy i dalšími zvukovými novinkami, se kterými Kraftwerk experimentovali, aniž by přitom ztratili schopnost oslovit široké publikum a svoji hudbu probarvit kontaktními složkami, jako jsou silné melodie.

V roce 2012 vyrazili Kraftwerk v současné sestavě, kterou tvoří Ralf Hütter, Henning Schmitz, Fritz Hilpert a Falk Grieffenhagen, do světa s multimediálním projektem, ve kterém jejich nejslavnější skladby doprovázejí projekce ve 3D. Jejich mimohudební vliv potvrdilo i to, že se premiéra tohoto programu konala v newyorském Museum of Modern Art. Také v Praze dostanou diváci 3D brýle, aby si mohli celé vystoupení stoprocentně vychutnat.

Dalším jménem na festivalu bude skupina KAMP!, jež patří mezi aktuálně nejoblíbenější polské taneční kapely. Elektronické trio vzniklo roku 2008 a stylově se inspirovalo 80. léty i britskou taneční hudbou 90. let. Už dříve byla ohlášená britská kapela Morcheeba.

Čtvrtý ročník Metronome Festivalu se uskuteční 21. a 22. června 2019 na tradičním místě na pražském Výstavišti. Zvýhodněné podzimní edice vstupenek jsou v prodeji do 12. listopadu na festivalových webových stránkách.