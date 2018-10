Čeká nás rocková renesance, věští zpěvačka kapely Metric

Už dvacet let jste jediným ženským elementem v jinak mužské kapele. Vyhovuje vám to?

Víte, už si asi neumím představit, že by to bylo jinak. Ale obecně svět nevnímám podle toho, kdo je jakého pohlaví. Někdy dokonce úplně zapomenu, že jsem v kapele plné mužů, takže díky za připomenutí.

Nejste jen zpěvačkou, ale také autorkou skladeb. Je pro vás jedna z těch rolí důležitější?

Těžko říct, ale například ve studiu je pro mě důležitější, aby mě respektovali jako autorku písně. Cením si producentů, kteří se drží autorovy vize. Jako interpretka jsem si už prošla mnohým. Často vtipkuju, že celý život pracuju na tom, abych byla dobrou zpěvačkou, a když už se tomu přiblížím, přijdou technologie, které zapříčiní, že už to vůbec není potřeba.

Když vás napadne nová melodie či text, myslíte už na to, jak půjde písničku odehrát naživo?

To řeším až s klukama ve studiu, náladu skladeb často úplně změníme. Přinesla jsem už velmi temné věci a udělali jsme z nich písničky, které sice jsou o něčem tragickém, ale zároveň mají posluchače posunout dopředu a povzbudit.

Takže při psaní myslíte na to, jak skladba zapůsobí na posluchače.

Ano, promlouvám k nim. Snažím se odhalit sama sebe, své slabosti a tím jim dodat energii. To samé platí pro skladby, ve kterých zpívám o společenských problémech.

Jeden dolar z každého prodaného kusu vaší nové desky jde na boj s klimatickými změnami. To byl váš nápad?

Snažila jsem se vymyslet, jak bych mohla já jako Emily Hainesová pomoct. Spousta lidí by totiž pomoct chtěla, ale nemá k tomu prostředky, já ano. Tak jsem vymyslela tuto akci.

Kritici píší, že se Metric na novém albu vrací ke svému původnímu zvuku? Myslíte, že je to pravda?

Myslím, že jsme nikdy neměli něco jako „náš zvuk“. Tvoříme hudbu, abychom mohli zkoušet nové věci. Jsem ráda, že se v dnešní době rozvíjí nové žánry za pomoci elektroniky, ale hledí se také na rozvoj mladých hudebních talentů z hlediska tradičního řemesla. Může z toho vzniknout něco zcela nového a možná i taková rocková renesance.

V pražském klubu Roxy zahrají Metric ve čtvrtek 1. listopadu.