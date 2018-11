MeToo po česku. Jiří Suchý v Semaforu míří na chlípníky i zlatokopky

Novinka pražského divadla Semafor skutečně navazuje na stejnojmenný světový trend skrytý pod hashtagem #MeToo. Právě jím se osobnosti veřejného života zaštiťují, když najdou kuráž oznámit případy sexuálního obtěžování, které musely během kariéry zakusit.

„Název napovídá, že to bude o aktuálním problému, který hýbe světem. Jenže my ho uděláme v malých českých poměrech, kde se tři děvčata rozhodnou, že jedna z nich zkusí fíglem vyrazit ze zámožného operního pěvce nějaké peníze,“ popisuje děj Jiří Suchý a dodává, že novinka bude mít ještě další drobný protipříběh.

„Děláme si legraci z chlípných chlapů stejně jako ze všech slečen a paní, které se po letech rozpomenou a zkoušejí tu zkušenost zpeněžit,“ naznačuje divadelní legenda. Že by se takový přístup k aktuálnímu trendu někoho dotkl, se Suchý nebojí. „Já myslím, že ne. Je to na obě strany,“ uvažuje autor hudby i textů, který novinku opět režíruje a spolu s Jitkou Molavcovou v ní i vystupuje.

„Když je to opodstatněné a dotyčná si vzpomene hned a ne po deseti letech, tak si myslím, že je to v pořádku. Ale pak jsou křiklavé případy, ze kterých je vidět, že jde o peníze. Alespoň jsem nečetl, že by někdo žaloval někoho chudého. V našem případě je to tedy operní pěvec,“ dodává ještě k MeToo.

Diváky opět čeká hodně hudby, slovu muzikál se však Suchý vyhýbá. „Označil bych to spíš za hudební komedii. Za mých mladých let slovo muzikál nebylo. Všechno, co dělal Oldřich Nový, byly hudební komedie,“ říká. Novinkou posledních premiér Suchého divadla byl takzvaný Big Band Semafor, kde herci během představení zároveň koncertovali. „Tentokrát to bude osmičlenná skupina spíš do dixielandu,“ přibližuje žánr.

Sám Suchý v letošní sezoně naznačil, že se se svým divadlem pokusí vydat i jednou novou cestou. Semafor tak uvádí novinky, kterých se nestor a zakladatel scény osobně neúčastní.

Jednou z nich je nedávno představená inscenace Možná že jistě ale určitě snad. „Třeba to nevíte, ale nejsem mladý člověk. Za třináct let mi bude sto, tak si říkám, ať si lidé zvykají, že tam nebudu ve všem,“ vysvětluje tuto dramaturgickou linku Suchý. „Je to klopotné, protože lidé na to nechodí, ale ti, co přijdou, jsou velice spokojení,“ hlásí.

Sám Suchý dále na 6. ledna chystá premiéru ČSR a Tři králové. Příští rok na podzim pak hodlá oslavit šedesátiny divadla revue To nejlepší z nejhoršího, kde uvede nejlepší scénky z divadelních propadáků.