RECENZE: Prská, bublá, duní, vrže. Béčkový veležralok závidí Čelistem

Z nápadu, že pod oceánským dnem leží ještě jedno, prehistorické moře s dávnými tvory včetně obřího žraloka zvaného megalodon, si udělal Steve Alten živnost.

Z jeho takzvané „meg“ série vyšly v češtině knihy Teror pochází z hlubin, Hlubina, V pradávných vodách a Zajatci z pravěkého moře, nyní vstoupil do našich kin film Meg: Monstrum z hlubin. Přesněji řečeno velkofilm, ale béčkový.

Hned v úvodní ponorkové výpravě to prská, bublá, duní, vrže a do hrozivé hudby zazní: „Něco tam je!“ Pět let poté se hrstka přeživších v čele s urostlým Jasonem Stathamem potká znovu při podobné výzkumné misi, kde je mimo jiné doplní zlý boháč či krásná asijská potápěčka s malou dcerou a postarším otcem. To aby divák mohl hádat, kdo je asi určen k sežrání.

Koprodukce s Čínou čouhá z modelové historky tak okatě, jako kdyby scénář psal automat, do něhož se zadala vstupní data Jurský park, voda a podíl čínského kapitálu. Logicky z něho vypadne etnicky vyvážený prefabrikát, jehož obrazovou složku tvoří malebné akvárium a výkřiky „Co to bylo?“

Monstrum hlubin straší na několik etap, připomínajících boxerský seriál sestřihaný podle kol v ringu. Nejprve děsí pod hladinou, kde přijdou ke slovu pěkné technické hračky, pak na lodi, s níž vědátoři vyplují jako vždy bez posil, místo aby vzali do zaječích, dále na člunech, na základně stanice a na pláži.

Meg: Monstrum z hlubin USA, 2018, 113 min Režie: Jon Turteltaub Předloha: Steve Alten (kniha) Scénář: Dean Georgaris, Jon Hoeber, Erich Hoeber Hrají: Jason Statham, Ruby Rose, Robert Taylor, Cliff Curtis, Rainn Wilson, Bingbing Li, Masi Oka, Ólafur Darri Ólafsson, Jessica McNamee, Page Kennedy, Vithaya Pansringarm, Shuya Sophia Cai Hodnocení­: 40 %

Přitom k žádné ze schematických postav si nelze vytvořit bližší vztah, natož se o ni bát, lacině se vydírá ohroženou holčičkou, dostaví se dávka ekologických agitek a nechybí ani otřepaný milostný motiv, kvůli němuž Statham předvádí vypracované svaly nejen v akci, nýbrž i ve sprše. Což je alespoň bezděčně úsměvný okamžik, kromě něj pobaví už jen použití hudebního motivu Měl bys plavat z animovaného hitu Hledá se Nemo.

Režisér Jon Turteltaub prostě odevzdal, co se žádalo: počítačovou hru bez osobitosti, emocí a nadsázky. A čím je filmový žralok větší, tím uměleji, dokonce směšněji působí, takže amatérské video s temnou siluetou nedaleko pobřeží Mallorky, které nedávno ovládlo internet, má daleko silnější účinek.