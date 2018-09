Slovanská hrdost i filozofování. MeetFactory zve na podzimní sezonu

Rekonstrukce z dílny Edit! Architects zasáhla především do prostoru foyer, které nyní, především v případě vyprodaných akcí, návštěvníkům nabídne příjemnější útočiště než v minulosti. Bližší kontakt se samotnými interprety pak umožní hudební sál, jehož kapacita se přestavbou mírně snížila.

Pod výstavním projektem Slav Squatting and Its Discontents se kurátorsky podepsal Piotr Sikora. Popisovaný fenomén komentuje takto: „Je to silný vizuální jazyk, který byl původně součástí nízké kultury, aby se stal leitmotivem, znakem doby nebo internetovým memem.“

Kromě postsovětské pouliční kultury projekt inspirovala i kniha Nespokojenost v kultuře, kterou napsal Sigmund Freud v roce 1929. Mimo jiné se v ní zabýval otázkou útěků z reality prostřednictvím samoty, víry, drog i umění.

Prostorové jádro výstavy ve velké Galerii MeetFactory tvoří jasně žlutý Volkswagen Golf 3. Autor Gregor Rozanski jím odkazuje k legendárnímu polskému klubu Ekwador, jehož zlatá éra se váže právě k devadesátým letům. K době, kdy zároveň jeden z vystavujících umělců Oleg Kulik vystupoval během své performance v roli psa. Pro MeetFactory však ruský umělec nyní srovnává dění ve své domovině a na Západě.

Svůj pohled na postosvětskou pouliční kulturu představují ještě Lenka Balounová, Norbert Delman, Alina Gutkina, Max Lysáček nebo Olexandr Pavlov. Menší výstavní prostor, Galerii Kostka, obsadil Lukáš Kalivoda a jeho výstava Malba vodou.

Přijede Roo Panes i Dillon

Nedílnou součástí podzimu v MeetFactory však nebude jen galerijní program. Už ve čtvrtek hudební sál rozezní bulharská diva DENA, která se na nové desce If it's Written přesunula od mladistvého rapu a tanečních rytmů blíže k vyzrálejšímu, leč stále hravému zvuku.

Říjen v MeetFactory pak bude patřit švédské audiovizuální umělkyni Jonně Lee, které české publikum poznalo jako interpretku iamamiwhoami. Tentokrát však do tuzemska přijíždí jako ionnalee a 13. října fanouškům nabídne kromě neodbytných vokálů a syntetizátorů i unikátní vizuální show.

Nejnabitější týden pak hudební nadšence čeká v průběhu posledních listopadových dnů, kdy tovární dramaturgie 20. listopadu přiveze emotivní lyrický pop brazilské zpěvačky Dillon, přičemž jej hned druhý den bude následovat akustické filozofování amerického písničkáře Roo Panese. Třetí v pořadí vystoupí nostalgický Kanaďan Dan Mangan a něžná Laura Gibson.

Předaventní čas uzavřou post-punkoví Belgičani Whispering Sons s podmanivým hlasem frontmana Fenne Kuppense, který nápadně připomíná projev Toma Smithe. Jejich debutové album vychází 19. října.