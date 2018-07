KOMENTÁŘ: Festivalu Masters of Rock kraloval pohodář Gene Simmons

Roli mohl hrát koncertně nabitý červen, kdy do Česka přijela řada velkých a drahých kapel, či fakt, že poslední dva roky měl festival přece jen silnější soupisku. Hodně letošních skupin navíc ve Vizovicích vystupovalo relativně nedávno. Masters si však pořád drží pozici největšího metalového festivalu v zemi.

Přesto jde o signál, že se celá přehlídka stále má kam posouvat. Nabízí se úvaha, zda by nestálo za to zvýšit cenu základního vstupného o pár stokorun (letos vyšly nejlevnější na 1 500 korun) a díky tomu přilákat větší jména. Například Judas Priest, Scorpions nebo Ghost by určitě byli vítaným oživením.

Fandy to však trápit nemuselo. Klíčové pro ně bylo, že organizace znovu fungovala profesionálně a bez problémů. Žádné elektronické čipy nikdo naštěstí nezaváděl, v areálu se platilo v hotovostí a lidé si vstupenky za náramky měnili s předstihem, díky čemuž odpadly úmorné čtvrteční fronty u vstupu.

Bezchybní Helloween

Největší pozornost přitahovali němečtí Helloween. Není divu, vidět dvojici Michael Kiske, Kai Hansen zase zpívat či hrát nestárnoucí hity z 80. let byl obrovský tahák. Tím spíš, že reunion kapely s původními členy se koná jen loni a letos. Dvouhodinový koncert měl výborný zvuk i skvělou gradaci, krásné byly doprovodné animace na obří LED obrazovce. A když během závěrečné I Want Out mezi rozdováděné fanoušky vylétly velké oranžové balony, atmosféra připomínala metalový karneval.

Německá scéna má na Masters of Rock vždy silné zastoupení a jejím typickým zástupcem je Udo Dirkschneider. Jeho hlasová cirkulárka nemá ani v 66 letech obdoby. Udo, který své loučení s písněmi z éry Accept protahuje už na několik let, je přírodní úkaz, který je naživo stále chirurgicky přesný. Krystalická ukázka starého dobrého heavy metalu.

Jeho moderní pojetí zase zastupují Powerwolf, kteří u nás mají oddanou základnu příznivců a přímo během koncertu převzali zlatou desku za prodej posledního alba Blessed & Possessed. Zahráli i ochutnávky z chystané desky a odměnou jim byl téměř nekončící aplaus.

Fanoušci na pódiu

V nesmírně uvolněné náladě přijel se svojí sólovou kapelou Gene Simmons. O egu a rozmarech zakladatele slavných Kiss se vypráví hotové legendy, ve Vizovicích se však představil jako úplný pohodář. Na tiskovce bavil novináře historkami a mluvil o svých dětech, na pódium si pak postupně zval vybrané fanoušky i fanynky, aby si s ním zazpívali.

Jen škoda, že mezi nimi bylo dost lidí, kteří neuměli anglicky, takže na Simmonsovy fórky a otázky nedokázali reagovat. Jeho koncert, to byla pravá americká show složená hlavně z hitů Kiss. Mimochodem, jako hosta si pozval německou zpěvačku Doro Peschovou, která na Masters vystupovala stejně jako Simmons v neděli.

V letošní dramaturgii opět převládaly „měkčí“ metalové kapely, k řádění pod pódiem tak vybízelo jen pár jmen. Nejen mladší fandové si užili Arch Enemy s uhrančivou zpěvačkou Alissou White–Gluzovou či maskované Dr. Living Dead, během jejichž vystoupení vyrazil do kotle i jeden vozíčkář. Další návštěvníci zase protřepali hlavy při Destruction nebo Annihilator.

Výborné koncerty odehráli také Van Canto, Amorphis, Orden Ogan, Nervosa či Shakra a objevem festivalu se pro mnohé stali švédští šílenci Avatar, kteří předvedli dechberoucí a vizuálně atraktivní podívanou. O této formaci ještě bude slyšet a za pár let možná na Masters of Rock převezme pozici jednoho z denních headlinerů.