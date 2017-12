Na Masters of Rock míří muzikant s nejdelším jazykem Gene Simmons z Kiss

„Na soupisce kapel každoročně nechybí velké rockové legendy. Na poslední ročník Masters přijeli Vince Neil z Mötley Crüe nebo Dee Snider z Twisted Sister, teď to bude Gene Simmons,“ uvedl ředitel pořádající agentury Pragokoncert Jiří Daron. „Je to obrovská persona v rámci celé branže, fanoušci se mají na co těšit,“ dodal.

Pořadatelé využili faktu, že v době, kdy se uskuteční Masters of Rock, mají Kiss naplánované dva koncerty ve Španělsku. „Vždycky potřebujete mít i štěstí, aby byl interpret v daném období v Evropě a měl volno,“ podotkl Daron.

Ví, o čem mluví. Takto letos narazil v případě kapel Judas Priest a Megadeth, s nimiž se na vizovickém vystoupení kvůli termínové kolizi nakonec nedomluvil. Mimochodem, hudební agent, který obě formace zastupuje, zároveň pracuje i pro Simmonse. A s ním už se Daron dohodl.

Hlavní hvězdou celého festivalu budou němečtí Helloween, kteří dorazí v sestavě s původními členy Michaelem Kiskem a Kaiem Hansenem. Letos v listopadu vyprodali Tipsport Arenu v Praze a ve Vizovicích dostanou dvouhodinový hrací čas.

Seznam potvrzených kapel tento týden doplnili američtí thrashmetalisté Anthrax. Přijedou také Dirkschneider, Powerwolf, Korpiklaani, Lordi či Doro. Festivalová soupiska je téměř kompletní, jedna velká skupina podle pořadatelů ještě přibude v únoru.

Vstupenky jsou v prodeji za 1 700 korun, od ledna podraží. Poslední dva ročníky akce byly vyprodané, přijelo 25 tisíc lidí. „O lístky je velký zájem, očekávám, že Masters of Rock bude i potřetí v řadě dopředu vyprodaný. Loni to bylo týden předem, letos měsíc. A příští rok to může být ještě dříve,“ dodal Daron.

Skupina Kiss na snímku z roku 2016: