Já chtěl pocity, klasici noty, líčí Martin Chodúr nahrávání s orchestrem

Na desce hraje filharmonie, ale není to úplně typické album s orchestrem. Jak to?

Byl to záměr. Já jsem sice na konzervatoři studoval klarinet, ale vážnou hudbu jsem nikdy hrát nechtěl. Líbí se mi představa velkého orchestru a populárního zpěvu. Moc jsem nevěřil, že to vyjde. Teď byla šance a jsem za to rád.

Od začátku jste měl jasno v tom, že to bude album vánoční?

Ano, protože na běžném popovém albu orchestr nemá moc co hrát. A naopak napsat přímo složitější orchestrální skladby, to by pro běžného posluchače bylo nepřístupné.

Výsledek je poměrně pestrý. Kromě skladeb s orchestrem tu jsou i písně s kapelou nebo ještě komornější.

Snažil jsem se, aby deska fungovala jako uzavřený celek a zároveň aby skladby působily v kontrastu, tím je hudba zajímavá. Jenom orchestrální skladby by potlačily moji popovou stránku a jenom kapelové věci s nudným doprovodem by zase nemusela hrát Janáčkova filharmonie.

Jak se vám povedlo vedle sebe poskládat koledu Pásli ovce Valaši, která působí až bombasticky, i píseň The Power Of Love od kapely Frankie Goes To Hollywood?

Je to hodně postavené na osobách aranžérů. Pásli ovce Valaši zpracovala Irena Šurmanová, klasická skladatelka a shodou okolností moje bývalá profesorka z konzervatoře. Nečekal bych, že spolu budeme za deset patnáct let takhle spolupracovat. The Power Of Love jsem dal Michalu Janošíkovi, protože jeho specialita je minimalismus. Ale protože nahrávám s orchestrem, tak co není v notách, není ani na nahrávce. Takže hlavní zásluha je skutečně u jednotlivých aranžérů.

Splnil jste si sen. Kdyby vám někdo nabídl další projekt zase s orchestrem, šel byste do něj?

Záleželo by to na okolnostech, ale hraní s orchestrem je spojené se spoustou celkem otravných problémů, kterých mám momentálně plné zuby. Takže bych se pustil spíš do něčeho komornějšího.

Jaké otravné problémy?

Klasičtí hudebníci hrají úplně přesně podle not. Když žádáte improvizaci, máte problém. Nějaké hraní spíš pocitově u muzikanta, který dvacet let cvičí s metronomem, taky nehrozí. A ještě se naštve.

Budete skladby z desky Hallelujah hrát živě?

Chystáme v prosinci tři koncerty. V ostravském Gongu, v Pardubicích a Karlových Varech. Zvukově to bude paradoxně jednodušší než při nahrávání, ale zase orchestr není moc zvyklý hrát s bubeníkem, takže nějaké výzvy nás čekají.