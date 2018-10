Máš talent, krásně zpíváš a nic neděláš. Sólovku doporučoval Jandové táta

Martu Jandovou znají tuzemští diváci z několika muzikálů, porotcování v talentových soutěžích či spolupráce s Markem Ztraceným, ale především je zpěvačkou německé skupiny Die Happy. S ní se 27. října představí i v pražském Paláci Akropolis v rámci turné k oslavě čtvrtstoletí kariéry.

Hlavně si však dcera frontmana Olympiku konečně dopřála sólovou a až na jednu výjimku autorskou desku. „Táta mi to dlouho vyčítal – Máš talent, krásně zpíváš a nic neděláš. A navrhoval, že osloví lidi, ať mi napíšou písně. Ale já jsem u toho chtěla být se vším všudy. Všechny anglické texty Die Happy jsou moje a hudbu skládáme dohromady, tak by bylo divné, kdybych si sólové album nenapsala sama,“ líčí Jandová.

Dala se tedy dohromady s producentem Lukášem Pavlíkem, jinak též bubeníkem kapely Chinaski, a společně dotvořili deset skladeb Jandové i jednu, kterou poskytl na oplátku Ztracený. „První z písní jsem napsala někdy loni v dubnu, zbytek letos od února do července. S kytaristou Ondřejem Pátkem jsme z mých nápadů vytvořili dema, takže bude na desce uvedený i jako spoluautor,“ líčí zpěvačka vznik desky. Nemalý vliv připisuje i Pavlíkovi: „Někde třeba prohodil akordy nebo podobně. Vytáhl z písniček to nejlepší.“

Výsledkem je docela sebevědomý poprock. Místy jemný, místy docela tvrdý. „Skladbu Křídla jsem napsala pro manžela, protože je velice jedinečný v tom, jak se mnou prožívá všechny vzestupy a pády, ač sám není muzikant,“ uvádí.

Kdo zve na skleničku

Z tvrdších písní je tu Nikdy, která rozvíjí pozoruhodné téma. „To byl první pokus napsat si něco pro sebe. A řeším tam věc, kterou jistě ženy znají. Popíjíte s kamarádkami v baru, najednou před vámi přistanou drinky a většinou tam nestojí někdo sympatický,“ říká Jandová. Trochu nečekaně tu zpívá „nemysli jen hlavou“ v místech, kde by posluchač čekal jiný orgán. „Myslím tím, že někteří zapšklí byznysmeni si tak hledají manželku, aby vyplnili svůj ‚plán pětiletky‘. Samozřejmě jsou i playboyové, kterým jde jen o to jedno. Naznačuji tam oboje.“

S novinkou, která vyjde v pátek, Jandová vyrazí na turné, jehož konkrétní podoba se teprve rýsuje. „Chceme začít v menších klubech, ať je to na rozjezd spíš komorní. Musíme si sednout nad mapou Česka a vybrat místa, kde se nám bude líbit,“ avizuje Jandová. „Vyrazíme v březnu či dubnu a snad stihneme dát lístky do prodeje do Vánoc.“