VIDEO: Jak to Marpovi zpívá naživo? Podívejte se na koncert v Óčku

Marpo na nové desce vsadil na víc živých nástrojů, zní tu hlavně kytary, nahrávalo se s kapelou a hlavně tu vedle rapu také zpívá. Sázka na stylový posun mu vyšla, více čtěte v recenzi Raper Marpo se odvážně vydal mimo žánrové škatulky.

Prezentace alba Dead Man Walking vyvrcholí 19. května koncertem v pražské O 2 areně, kterým si Marpo plní další sen po vyprodaných vystoupeních v Malé sportovní hale na pražském Výstavišti či Foru Karlín.

Ještě než se otevřou brány naší největší hokejové haly, můžou fanoušci navštívit některý z koncertů klubového turné, jež dostalo název Road to Marpoarena a které do konce března zavítá ještě do Plzně, Ústí nad Labem, Jihlavy, Horažďovic, Ostravy a Hradce Králové. Záznam celého koncertu z Óčka najdete na videu.