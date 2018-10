Mark Knopfler doveze novinky i legendární hity kapely Dire Straits

Knopfler 16. listopadu vydá své deváté sólové studiové album s názvem Down The Road Wherever a turné na něj bude přímo navazovat. „Moje skladby jsou určené na živá vystoupení. Miluju celý proces toho psaní a nahrávání s kapelou, ale nakonec je tou nejlepší částí hraní publiku naživo. Moc se mi líbí celý ten cirkus, cestování z města do města a spolupráce s touto skupinou hudebníků je pro mě naprostým potěšením. Opravdu se na to těším,“ tvrdí.

Knopfler, který novinku Down The Road Wherever natočil ve svém londýnském studiu British Glove, vystoupí na turné s rozšířenou desetičlennou kapelou, přičemž většina hudebníků s ním spolupracuje více než dvě desetiletí.

Stejnojmenné turné začne v dubnu v Barceloně a Knopfler s ním bude pokračovat po dalších evropských městech až do července. Následně se v srpnu a září přesune do Ameriky. Pražský koncert se uskuteční 26. června v O 2 areně. Vstupenky budou k dispozici v síti Ticketportal od letošního 2. listopadu od 9 hodin.

Mark Knopfler prodal v rámci Dire Straits a své sólové kariéry více než 120 milionů alb a mnohé z jeho písní jako Money For Nothing, Sultans Of Swing, Romeo & Juliet nebo Walk of Life lze považovat za legendární.

Sám vydal osm sólových desek a nahrál i skvělé album Neck And Neck s kytarovým mágem Chetem Atkinsonem. Zároveň vytvořil několik filmových soundtracků a produkoval alba pro Boba Dylana či Randyho Newmana. Od roku 1999 je držitelem Řádu britského impéria.