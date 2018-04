Sherlock a Bond v jednom? Představitel otravného Mycrofta se o to pokusil

Gatiss se netají tím, že byl od dětství velkým fanouškem příběhů Agathy Christie nebo A. C. Doyla. Přečetl, co mu přišlo pod ruku. Nikoho tak příliš nepřekvapilo, když počátek své kariéry strávil psaním scénářů ke kultovnímu seriálu Pán času.

Prostor pro čistě autorské texty přišel až v roce 2004, kdy na papíře poprvé oživil hrdinu Lucifera Boxe. Špiona, který je podle nakladatelství XYZ dokonalou směsicí Jamese Bonda, Sherlocka Holmese a Austina Powerse. To nejdůležitější však je, že slouží jako agent Jeho Veličenstva a čirou náhodou žije hned vedle britského premiéra.

První část ságy s Boxem nese v plném znění název Ve jménu Jeho Veličenstva: Tajný agent Lucifer Box v bláznivém špionážním příběhu z londýnského podsvětí. Odehrává se za vlády krále Edwarda na začátku 20. století a Box se ve vyprávění vydává až do Neapole a kromě jiného tam čtenáři odhaluje nebezpečný plán vyhodit sopku Vesuv do povětří, ale také svou bisexualitu.

Gatiss se snažil do série s Boxem v hlavní roli nasoukat co nejvíce humoru. Svou lásku k sarkasmu společně s kolegy představil už na přelomu tisíciletí v seriálu League of Gentlemen. Svého času se o skupině dokonce mluvilo jako o nových Monty Python.

Není tak divu, že Box se čas od času nebojí někoho zabít jen kvůli tomu, že moc tlachá a jeho to nebaví. Je přece gentleman a žádná společnost by se neměla nudit. Alespoň to mu káže jeho francouzsko-slovansko-britský původ, jímž se tak rád chlubí.