Marilyn Manson po úrazu ruší termíny, pražského koncertu se to netýká

9:55 , aktualizováno 9:55

Americký hudebník Marilyn Manson skončil v sobotu v nemocnici. Během koncertu v New Yorku ho zasáhla uvolněná část dekorace. Ze zdravotních důvodů ruší následujících devět koncertů. Do svého pražského vystoupení, jež se má uskutečnit 19. listopadu, by však už měl být fit.