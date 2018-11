RECENZE: Z Marka Epsteina je spisovatel. Dravec je lidský, ale bolestný příběh

Rychle se nerozpadají jen domečky z karet a Epsteinovi hrdinové Jakub, Inka a malá Berucha se o tom mají brzy přesvědčit na vlastní kůži. Každý ví, že jen náznak násilí ve vztahu může zpřetrhat léta budovaná pouta, ale soustavné týraní, to dokáže zničit úplně vše, agresora nevyjímaje.

To by si však Jakub, jehož životu od dětství dominovala fyzická síla a agrese, nikdy nepřipustil. Což o to, že má manželka přeražený nos a pohmožděná žebra, sama si o to řekla. Nemá se na něj dívat s pohrdáním a ­lítostí, jak ve vyprávění odhaluje.



Zdaleka největší ránu však Jakub pro Inku teprve chystá. Takovou, která bolí mnohem více než úder pěstí. Pod záminkou rodičovské nepozornosti ji připraví o dceru. Netuší však, že v jeho jediném potomkovi se navzdory nízkému věku skrývá více odvahy a rozumu, než sám kdy měl.

Dravec není jen mikrodramatem naplněným násilím tak surovým, že zraňuje i čtenáře. Je to také příběh o síle mateřské lásky, zkorumpovaném sociálním systému, vzájemné a nezištné lidské pomoci, kterou ztělesňuje postarší soused Morris, a v neposlední řadě také o ­tom, že bychom děti neměli nikdy podceňovat.

Proč se tedy z příběhu nestal scénář? Potenciálu na solidní snímek má dost, dalo by se argumentovat. Důvod je však prostý a vepsaný přímo mezi řádky. Autor se noří do myslí a motivací jednotlivých hrdinů tak hluboko, že by to scénář ani film líčený ze tří perspektiv tak důvěryhodně nedokázal.

Za toto žánrové omezení však čtenáři mohou jen děkovat. Sledovat proměnu malé dívky, jež musí za pár týdnů dospět o několik let, je totiž výjimečným zážitkem, jenž z­ knihy ční jako vlajkonoš Epsteinova literárního talentu. Stejně působí bolestné vzpomínky na první záchvěvy agrese v Jakubově životě.

Dravec Marek Epstein Labyrint, 2018, 250 stran Hodnocení­: 85 %

Nebyl by to však Epstein, aby do jinak dramatického a ke konci až akčního příběhu nepropašoval humor. V tomto případě jej ztělesňuje zmíněný soused, kdysi populární pornoherec, jenž o své práci sice vypráví s trochou studu, hlavně však s­ lehkostí a nadhledem. Nechť si každý rozluští, proč se kniha původně měla jmenovat Velký pták, jak autor prozradil na křtu.

Gradace příběhu je téměř učebnicová a postupně se zvyšující frekvence střídání vypravěčských perspektiv nabízí vyústění, které čtenáři ke knize přiková dlaně i zrak.

Účelem není sdělit něco nového a­ objevného o domácím násilí. Schéma je stále stejné. Oběť, která si chybu partnera nechce připustit, a útočník, který si je vědom svých činů, ale nedokáže jim zabránit. Smyslem a snad i aspirací tak je odvyprávět silný, uvěřitelný a hlavně lidský příběh, jaký se může dít za zdmi každého domova. Za to Epsteinovi patří velký dík.