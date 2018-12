Reality-tragikomedie. Marek Daniel podstoupí v Ungeltu zabíjení komika

Být komikem je poslání. Pokušení úspěchu a slávy je však příliš silné. Více smíchu, více potlesku, více peněz a z chytrého humoru se stává podbízivá šmíra.



Myšlenku severoirského autora Owena McCaffertyho se na jeviště pražského Divadla Ungelt pokusí ve hře Jak zabít komika převést režisérka Martina Krátká a herec Marek Daniel. Novinka má premiéru 18. prosince. „Páteří hry jsou čtyři stand-upy. Vypráví o komikovi, který je celkem úspěšný. Hraje po vyčpělých klubech a manažera mu dělá jeho dívka. Pak mu do života vstoupí agent s lepšími podmínkami, na základě čehož se mu stane spousta příkoří,“ naznačuje Daniel.

„Sám autor nevěděl, jak hru definovat. Já jsem si ji pracovně nazval reality-tragikomedie. Obsahuje normální scény s dialogy a pak stand-upy. Diváci se účastní živé akce a do toho uvidí i to, co se děje mimo pódium,“ vysvětluje herec, pro kterého to zde bude premiéra.

„Na Ungeltu se mi líbí, že jeho dramaturgie není úplně jednoduchá a líbivá. Byl jsem se tady v 90. letech podívat na Pavlu Liškovi s Alenou Vránovou v Bouřlivém jaru a od té doby jsem toužil se sem dostat,“ pochvaluje si. Krátkou, která působí i jako herečka ve Švandově divadle, zdejšímu řediteli Milanu Heinovi doporučil.

Vedle Daniela se v novince Ungeltu objeví Kristýna Frejová a Ladislav Hampl v alternaci s Václavem Vašákem. Co se týče dalších Danielových divadelních aktivit, herec dále na leden chystá pokračování své letité Commedie dell’arte, tedy legendárního kusu, který hraje už od svých absolventských let.