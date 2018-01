Pětatřicet let před kamerou. Manželské etudy vystaví účet potřetí

Šestici snoubeneckých tandemů našli filmaři v roce 1980 na matrice, kam si přišli zamluvit termín svatby. „Byla to v podstatě náhodná volba,“ vzpomíná režisérka na první setkání se svými hrdiny. Tehdy je s kamerou sledovala šest let, výsledný cyklus odvysílala televize v roce 1987 a vzbudil ohlas, takže Třeštíková se do domácností vrátila. Vznikly Manželské etudy po 20 letech, které měly premiéru v roce 2006. A následovala třetí etapa natáčení, jež se nyní představí v premiéře na ČT2 vždy v pondělí a ve středu. Každý večer patří jednomu páru a jeho dokumentární trilogii.

Peníze, nebo zdraví?

„Ze šesti párů, které jsme točili, jsou čtyři rozvedené. Všechny rodiny se musely vyrovnat se změnou poměrů. A jedna žena, která v první etapě pokládala za nejdůležitější peníze, nakonec prohlásila: Celé jsem to přehodnotila, nejdůležitější v životě je zdraví,“ shrnula Třeštíková skládání manželských účtů.

Marcela a Jiří se rozvedli jako první, už dva roky po svatbě. Žena žila s dcerou, která v dospělosti tragicky zemřela, s druhým partnerem má problémového syna. Dramatický příběh zrodil samostatný film Marcela, který získal cenu v Seville.

Také Ivana a Václav se dočkali celovečerního dokumentu Strnadovi. Studenti architektury tvořili od počátku nejaktivnější pár, zkoušeli podnikat už za socialismu, vychovali pět dětí. Také sice nedávno prošli velkou krizí, ale ustáli ji.

Zuzana a Stanislav, v době sňatku nejmladší ze všech dvojic, se rozvedli po druhém dítěti. On hýřil činorodostí, ona utíkala k seriálům.

Rovněž Zuzana a Vladimír se rozešli. Ona se starala o tři dcery, on pracoval na vysněné kariéře slavného fotografa, jež ho vedla až do Států.

Ivana a Pavel už si našli každý nového partnera, ale stýkají se, jejich dcera se stala úspěšnou tanečnicí.

A konečně Mirka a Antonín mají vytoužený dům, zato děti jim dělaly starosti: dcera se brzy rozvedla, syn kvůli drogám musel do vězení.

Dcera pokračuje

„Vlastně už se všichni navzájem známe třicet sedm let. A když jsem se jich ptala, jestli by byli ochotni pokračovat dál, většinou řekli, že ano,“ líčí dokumentaristka, podle níž časosběrné natáčení zachytilo nejen vývoj vztahů, nýbrž i doby.

„Proto by jednou Manželské etudy mohly zajímat i naše potomky: jako obraz časů, které jsme zažívali. Sama bych ráda viděla podobné svědectví o docela obyčejné rodině ze třicátých, čtyřicátých nebo padesátých let,“ přiznává Třeštíková.

Její projekt našel pokračovatelku přímo v rodině, režisérčina dcera Hana Třeštíková totiž se šesticí čerstvě sezdaných párů natáčí cyklus Manželské etudy: Nová generace.

Metoda zůstává stejná, změnil se však životní styl: rodiny mají daleko lepší startovací podmínky, s dětmi však nespěchají. A ještě jeden rozdíl Hana Třeštíková objevila: „Dnes už lidé vědí, co obnáší natáčení, znají špatné příklady účastníků různých reality show či dokudramat, vědí, že mediální tlaky pak mohou být hodně nepříjemné. Proto jsem moc vděčná za své protagonisty, kteří to vnímají jako možnost stát se spolutvůrci díla,“ konstatuje Hana Třeštíková.