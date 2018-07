ABBA je věčná. Pokračování Mamma Mia! okamžitě ovládlo česká kina

17:15 , aktualizováno 17:15

Jedničkou víkendové návštěvnosti kin v Česku se stal druhý díl muzikálu Mamma Mia! postaveného na písních skupiny ABBA. Film s podtitulem Here We Go Again se na špici žebříčku vyhoupl hned v prvním týdnu po uvedení do tuzemských kin.