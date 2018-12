Cina bude Malý princ. Moje nejtěžší a doufám i nejoblíbenější role, hlásí

Specifickou novinku plnou hudby v režii Šimona Cabana uvede divadlo v premiéře ve čtvrtek večer. „Procházím stavy od úplného nadšení až po noční můry. Uvidíme, kam se vydáme a kam dojdeme po cestě s Malým princem,“ hlásil Cina z finálních zkoušek náročné novinky.

V kolika letech jste Malého prince četl? Patřil mezi vaše oblíbené knihy?

Myslím si, že jsem Malého prince četl poprvé „až“ v deseti letech. Intenzivně jsem se k němu pak vracel v patnácti. No a po dalších patnácti letech se teď ke mně vrátil on, a to velmi intenzivně.

O knize se říká, že je pro děti i dospělé, bude to tak i s divadelní adaptací?

Pevně věříme, že děláme představení pro všechny lidi s fantazií. A je jedno, zda jsou dětmi či dospělými.

Budete celou dobu na pódiu sám – je to pro vás dosud nejtěžší divadelní role?

Ano, ale doufám, že se stane také mou nejoblíbenější. Je v ní pořád co objevovat a pokaždé to bude jiné.

K představení vychází i hudební album, jaký žánr tedy diváky čeká? Muzikál? Činohra s písničkami? Koncert?

Hudebně je to široké stejně jako Malý princ sám. Symfonická hudba Kryštofa Marka má v sobě sílu dostat člověka velmi jemně a citlivě až na kolena.

Je podle vás osobně Malý princ spíše pohádka, nebo filozofický traktát?

Jde o oboje, a to je na celém příběhu tak fascinující. Neznám nikoho, koho by nechával Malý princ chladným.

A na jakou se můžeme těšit scénu?

Na krásnou. Jakub Kopecký připravil něco mezi laboratoří, observatoří a hřištěm.