VIDEO: Je to sauna, popisuje Nosková muzikál Madagaskar v kostýmu hrošice

„Těším se na děti, ty tomu dodají ten pravý punc pohádky,“ uvedl Roman Tomeš, který se objeví v roli lva Alexe. „Je to pro nás pro všechny taková bikram jóga. Máme na sobě kožichy a u toho tancovat a zpívat je těžké,“ přiznává. „Tanečně je to výzva, kostým je plný molitanu. Je to taková sedmdesátiminutová sauna,“ dává mu zapravdu Michaela Nosková, která se objeví v roli hrošice.

Madagaskar je připraven jako muzikál putovní, po sobotní pražské premiéře zamíří do Brna, Českých Budějovic, Zlína, Pardubic, Ostravy, Chomutova a Plzně.

Rozhovor s režisérkou Petrou Parvoničovou: