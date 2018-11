Nejlepší, kterou znám? Kapela Lucie stojí znovu na startu

Vše už je na svém místě, tedy jak kapela Lucie v Ostravě, tak obří pódium v místní Ostravar Aréně. Hudebníci tu cvičí už několik dnů a včera večer se uskutečnila i generální zkouška. Takže snad už jen živelní pohroma by mohla zabránit tomu, aby dnes odstartovalo turné, na kterém po opravdu dlouhé době konečně zazní i nové písničky.

Deska EvoLucie, která kapele vyšla v pátek po šestnácti letech, přináší pestrou směsici žánrů i tvůrčích přístupů. Autorsky se na ní podílela celá čtveřice, tedy David Koller, Robert Kodym, Michal Dvořák i P.B.Ch. Každý z nich si také jednu svou píseň z alba vybral do setlistu koncertu, jména jednotlivých skladeb však kapela úzkostlivě tají.

Nicméně se ví, že zazní ještě pátá novinka, a to píseň Nejlepší, kterou znám, již napsal už koncem 80. let skladatel Oskar Petr a textem ji nově opatřil Kodym. Ve skladbě hostoval na kytaru Phil X ze skupiny Bon Jovi. „Já samozřejmě nebudu hrát to, co on, to nikdy nedělám. Najdu si tam své postupy,“ říká kytarista Lucie.

Zároveň vysvětluje, jak hvězdné hostování vlastně vzniklo. „Když tu píseň napsal Oskar v roce 1989 v Los Angeles, připadalo nám dobré, aby ji produkoval Mike Clink, který má za sebou velké prodeje s Guns N’ Roses. A celá story byla vymyšlená tak, že až to bude hotové, Mike požádá svého kamaráda Slashe, aby tam nahrál sólo,“ líčí Kodym. Jenže přišla hotová nahrávka včetně sóla, ale bylo zřejmé, že ho Slash nehraje. „Nakonec jsme zjistili, že jde o Phila X, který je nejen fenomenální kytarista, ale od roku 2016 také stálý člen kapely Bon Jovi. Ale naživo budu kytaru hrát já, kdežto Phil X bude v téže době na turné s Bon Jovi v Japonsku.“

Co vlastně hrají

Detaily o tom, jak bude startovní koncert vypadat, samozřejmě kapela neprozrazuje. Rameno s visutou bicí soupravou a podobné efekty však prý tentokrát čekat nemáme. „Kdepak, tohle turné bude spíš vizuálně pojaté,“ avizuje Koller.

V kapele, která se s novináři setkala v zákulisí haly mezi jednotlivými zkouškami, panuje očividně dobrá atmosféra. Hodně smíchu zaznělo při odpovědi na otázku, jak Lucii vnímají žánrově. Hrají spíše rock, nebo pop?

„Každý skládáme něco jiného. Ale já mám taky rád zkreslené kytary, i když hraju na španělku,“ říká Koller. „Mám rád třeba trash metal, ale vydržím ho poslouchat jen tak čtvrt hodiny,“ dodává.

„Pro mě osobně, když se řekne pop, je to nic moc. Rock, to si představím vesnickou tancovačku se čtyřmi promile v krvi. A poprock, to je snad úplně nejhorší,“ tvrdí zase Kodym.

„Když se mě někdo z ciziny zeptá, co hrajeme, říkám poprock. Ale vždycky u toho mrknu, aby to nebrali úplně vážně,“ podotýká Koller.