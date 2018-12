Bílá, Rottrová a pak už nic, hodnotí hudební scénu kritik Vlček

Josef Vlček se na českou scénu orientuje dlouhodobě a vyzná se v ní jako málokdo. Zaměřil se na letošní hity, koncerty a alba tuzemských hvězd. „Do hodnocení popularity se pouštět nechci, takže se můj výběr podobá spíš Andělům než Slavíkům,“ vysvětluje.



Kapely

Hudební kritik Josef Vlček v diskusním pořadu Rozstřel (20. září 2018)

Co se týče kapel, na první příčku bych pasoval skupinu Kryštof, která od loňského roku až do dneška vyslala do rádií čtyři velké hity za sebou, což je výjimečná záležitost. Na jejich poslední desce, která byla kompilací nejznámějších písní, se objevily čtyři nové, ze všech se staly hity. To je něco, co neznám ani ze zahraničí.

Hrozně se mi líbí poslední deska Tří sester Svobodu ředkvičkám!, a tak bych kapele rád přisoudil druhé místo. Album je sice trochu monotónní, protože se v něm pořád nadává na manželku – asi má Fanánek nějaký problém (smích), ale musím přiznat, že se při tom docela bavím.

S třetím místem bych pak uvažoval o skupině Mandrage. Na poslední desce mají několik opravdu hezkých písniček, které se tu a tam hrají, tu a tam se na ně někdo rád dívá z výšky. Ve své podstatě jsou podle mě chytré a vtipné. Mandrage se pohybují přesně v tom pomyslném středu. Pro blbce jsou až moc chytří a pro přechytralé jsou zase moc blbí. Alespoň tak si vysvětluji, proč se do nich tolik lidí neustále strefuje.

Zpěváci

Na první místo bych pasoval Marka Ztraceného, který jednak natočil výbornou desku Vlastní svět a zároveň napsal krásnou písničku Ta pravá pro Karla Gotta. Na posledním Gottově albu je jako jediná původní. Myslím, že se mu letos velmi dařilo.

Druhé místo bych obsadil Jarkem Nohavicou, ovšem určitě ne kvůli nějakým cenám a metálům, ale kvůli tomu, že se mi velmi líbí jeho album Poruba. Viděl jsem také jeho vystoupení na letošní Benátské! s Impulsem a musím říct, že bylo opravdu vynikající.

Na třetí místo bych pak dal Xindla X, protože jeho poslední album Sexy Exity je opravdu pěkná deska.

Zpěvačky

V téhle kategorii je velký problém, protože trpíme nedostatkem zpěvaček. Rok od roku je to horší a horší. Proto si troufnu obsadit jen dvě místa. Na třetí pozici nemůžu nikoho jmenovat, protože z české scény mě nic nezaujalo, nic mě nebaví a ani netěší.

To první patří Lucii Bílé, s tím se zkrátka nedá nic dělat. Na Impulsu jsme s ní točili vánoční album a musím říct, že jsem dlouho neslyšel českou zpěvačku v takové formě. Možná už nemá tak velké hitové písničky, jako měla kdysi, ale technicky a pěvecky je v životní formě.

Na druhé místo bych si troufl dát Marii Rottrovou, kterou jsem také naposledy viděl na letošní Benátské a sklidila tam obrovský úspěch. Její vystoupení bylo neuvěřitelně šarmantní. Je to skutečná dáma v tom nejčistším a nejkrásnějším provedení.