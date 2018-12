RECENZE: Co na srdci, to na jazyku. A písničkářce LP to funguje

LP na novince omezila svůj zásadní nástroj, tedy ukulele, které už dříve používala spíš jako originální zvukomalebný prostředek do popových písní než jako, jejími slovy, „nějaké havajské tancovačky“. Stále ji však můžeme nazývat písničkářkou, protože všech dvanáct premiérových skladeb je autorsky jejích. Zároveň se čím dál víc dostává do kategorie popových div spíš než Boba Dylana, kterého trochu připomíná vzhledem.



Heart to Mouth Autor: LP Hodnocení­: 80 %

Což není míněno jako výtka! Album skvěle plyne od úvodní písně Dreamcatcher, kde LP předvádí, že se stále můžeme spolehnout na její specifický hlas, přes zpočátku trochu temnou, ale v neskutečně povědomém refrénu decentně vygradovanou When I’m Over You třeba po House on Fire s vůní filmových spaghetti westernů.

Navíc LP už má dávno na svém kontě písně pro Rihannu nebo Cher, takže svět velkého popu jí není cizí. Pravděpodobně přičiněním producenta, který si říká Mike Del Rio a jenž se podílel i na minulé desce, je celá nahrávka velmi provzdušněná a v kategorii popu nebo pop-rocku, kam ji řadí Wikipedie, vyčnívá po všech stránkách. Ať už jde o zpěv či aranže, desku Heart to Mouth nejde zaměnit za libovolnou jinou, jak se jinak u popových zpěvaček bohužel dost často děje.

Nic z toho by pořádně nefungovalo, kdyby LP nepřinesla plnou hrst skvělých písniček. Mezi pamětihodné skladby se zařadí i chytlavá Die For Your Love, na jejíž výsledné podobě pracoval producent Robopop známý spoluprací s Lanou Del Rey či Jamesem Bluntem.

Sympatickou přímočarost, která z alba čiší, vysvětluje sama zpěvačka tak, že když vzala do ruky mikrofon a začala zpívat melodie, „cítila jsem přímou linii, která vycházela z mého srdce a vedla k puse“. Neboli hezky česky řečeno – co na srdci, to na jazyku. A to není u popové nahrávky málo.

Dobrá zpráva je, že LP příští rok opět zamíří do Česka. Dva koncerty v pražském Foru Karlín odehraje 11. a 12. května 2019. Vstupenky v síti Ticketportal půjdou do prodeje v pátek 14. prosince v 11 hodin.