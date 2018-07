Loutkář nahradil Radku Třeštíkovou. Vede letní prodeje knih

Do Česka přichází z Anglie a podle deníku Guardian předznamenává nový trend, kdy oblíbené skandinávské thrillery nahrazují anglické. Kromě autora Loutkáře Daniela Colea má být podobnou nadějí ještě Joseph Knox, kterého však knižní byznys živil ještě předtím, než se stal autorem. Pracoval jako knižní nákupčí.

To čtyřiatřicetiletý Cole, kterému za jeho práci už nabídli šestimístnou finanční sumu (v librách), mezitím jezdil sanitkou a pracoval jako zdravotnický záchranář. Těsně před vydáním debutu pak pomáhal zachraňovat zvířata.

Ze záchranáře spisovatelem

A jsou to právě asi jeho dramatické pracovní zkušenosti, co činí z jeho díla tak intenzivní materiál ke čtení. Přesto Cole bere svůj úspěch podle svých slov s rezervou. Sám si před vydáním první knihy Hadrový panák hned několikrát vyzkoušel, co to znamená odmítnutí. Chce tak zůstat nohama pevně na zemi.

Čím si tedy mladý autor nakladatele nakonec získal? Upřímně, ve světě detektivních příběhů ničím novým či objevným. Protagonistou debutu i Loutkáře je detektiv Nathan Wolf s pošramocenou minulostí, avšak silným citem pro spravedlnost. Ten na rozdíl od oblíbeného Harryho Holea z knih Jo Nesboa nemá problém s alkoholem. Sám je však taktéž přesvědčen, že se téměř nikdy nemýlí.

Obálka knihy Loutkář

Ačkoliv Wolf strávil nějaký čas na psychiatrické klinice poté, co se nemohl smířit s rozsudkem ve prospěch vraha, svým instinktům nepřestává věřit. Situace na začátku Loutkáře není pro Wolfovu kolegyni Emily Baxterovou nikterak příjemná. Její kolega totiž na osmnáct měsíců zmizel, aby se vyrovnal s případem z prvního dílu. Jenže se v Londýně a následně i New Yorku začnou objevovat oběšená těla s vyřezaným nápisem na hrudi – návnada – a jeho detektivního talentu je třeba. Do vyšetřování se pak zapojuje i dvojice agentů z FBI Damien Rouche a Elliot Curtisová.

Detektivové brzy přicházejí ke zjištění, že oběti spojovala dvojice psychiatrů, ke kterým docházely. Jenže i ti jsou nakonec nalezeni zavraždění, s vyřezaným slovem loutka na hrudi. Vyšetřovatelé tak ke své smůle mají o podezřelého méně.

Kromě dalšího literárního pokračování série knih s Wolfem, které by ale podle dostupných informací mělo být posledním, vzniká i televizní verze. Daniel Cole by se na ní měl sám podílet, a to s produkcí populárního seriálu Panství Downton za zády.