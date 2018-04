Drsný humor je lepší než pláč. Ljuba Krbová zve na půdu Werichovy vily

„Má to samozřejmě genia loci. Když jsem šla na prohlídku, tak jsem si na půdě řekla: ‚Tady by to něco chtělo.‘ Ale je to tam opravdu malé, takže bylo jasné, že leda něco komorního,“ popisuje.

Vybrala kus Margaritě... od španělského autora Carlose Be. „Příběh je to velmi silný, něčím mne dojímá. Je v něm spoustu citu a lásky, což mne jako ženu oslovilo,“ vysvětluje herečka, která si tu zahraje ženu, již opustil manžel a jejíž tři děti už žijí samostatně.

„Je hodně osamělá. Najednou ji zasáhne velká rána osudu a ona se s tím vším musí vyrovnat a ještě má touhu stmelit rodinu,“ přibližuje Krbová a vyzdvihuje smysl pro humor, kterým její Margarita oplývá.

„Je drsný, ale sympatický,“ říká. „Když je průšvih, je lepší si z toho udělat drsnou srandu než vzlykat,“ souhlasí s přístupem své postavy.

Novinku ve Werichově vile režíruje Tomáš Staněk. Uskupení OLDstars tak doplňuje svůj monodramatický repertoár, do kterého dále patří Natašin sen s Elizavetou Maximovou, Po Fredrikovi s Matyášem Řezníčkem a nově i Všechny báječné věci s Danielem Krejčíkem.