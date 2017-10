RECENZE: Liam Gallagher natočil desku, jaké už dnes moc nevznikají

Gallagher nenásilně navazuje na hudbu, kterou dělali už Oasis – nosné akustické kytary přebíjené zkresleným zvukem těch elektrických, silné melodie a zapamatovatelné refrény.

As You Were Autor: Liam Gallagher Hodnocení­: 80 %

Už úvodní skladba a pilotní singl Wall of Glass dává tušit, že se posluchač nebude nudit. Autorsky se na ní podíleli i někteří z producentů desky, většinu dalších písní napsal Gallagher spíš sám. Odsekávané linky slok a refrénů ve skladbě Greedy Soul opatřené i upozorněním na „explicitní obsah“ jsou přesně tím výstupem, jaký byste od známého „spratka“ z Manchesteru čekali.

Na druhou stranu Gallagher na desku zařadil i několik velmi povedených balad. Patří mezi ně skladby Paper Crown (s místy až „šedesátkovými“ dvojhlasy) a For What It’s Worth, v níž jsou ohlasy zašlé slávy Oasis znát asi nejpatrněji. Obě jsou také součástí krátkého bloku, který dává posluchači poprvé lehce vydechnout. Zanedlouho už se však zase uhání v rychlém tempu písní You Better Run nebo I Get By. I dramaturgie alba je tedy více než povedená. Vypalovačky střídají balady a tak to má být.

Liam Gallagher - Greedy Soul

Posluchači ze streamovacích služeb dostanou automaticky de luxe verzi delší o tři skladby, příznivci fyzických nosičů by měli projevit zájem také o zvláštní box, který navíc obsahuje vinyl, knihu a tisk uměleckého díla od Klause Voormana.

Co už na tom, že Liam Gallagher občas bez omluvy odejde z pódia, As You Were prokazuje, že je v autorské i pěvecké formě a i mladé generaci může ukázat, co bývalo na hudbě vzrušující. Takových desek už dneska vzniká málo.