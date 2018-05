Old Shatterhand, divý Tarzan. Lex Barker zemřel na chodníku bez pomoci

Je příjemný jarní pátek a herec Lex Barker si vykračuje rušnou ulicí New Yorku. Před pár dny oslavil 54. narozeniny, užil si slávu, má peníze a na obzoru novou milenku. Život si užívá plnými doušky, včetně cigaret a alkoholu.

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma Čtení o zajímavých lidech, událostech a nevšedních akcích v regionech.

Nepřipouští si, že by se něco mohlo stát. A bum! Ve vteřině leží postarší švihák na zemi. Umírá a pomoc nepřichází. Až po několika minutách se k němu sehne kolemjdoucí a zavolá lékaře.

Hercova tvář pomocníkovi z davu nic neříká. Nerozsvítí se mu, ani když si přečte jméno a adresu vyryté na hercových hodinkách. Jméno Lex Barker totiž už Amerika sedmdesátých let zapomněla.

Evropa ovšem ne, vždyť Poklad na stříbrném jezeře z roku 1962, příběh o pokrevních bratrech Old Shatterhandovi a Vinnetouovi, je dodnes nejnavštěvovanějším filmem v Německu. I v Československu byl „Olda Šetrnej“, jak ho místní diváci z legrace překřtili, stále nesmírně populární.

Vyděděný Tarzan

Lex Barker, narozený v květnu 1919, měl osud předurčen jinak. Vysoký krasavec ze zámožné americké rodiny, jehož předci byli guvernéry, obchodníky a magnáty, měl studovat stavařinu a reprezentovat jméno slavné rodiny. Jenže mladý Lex hrál tajně ochotnické divadlo. Jednoho dne rodině oznámil, že se studiem na slavném Princetonu končí.

Verdikt otce zněl jasně: Vydědit! Rodina ovšem netušila, že se zřekla nejslavnějšího filmového Tarzana a zálesáka v jednom. Barker se totiž po druhé světové válce stal hvězdou stříbrného plátna. Ve Spojených státech se proslavil právě rolí legendárního pralesního muže. Ztrátu otcovy důvěry i milionů dolarů tak neřešil. Vydělal si je sám.

Evropská „Drtící pěst“

Bylo mu třicet let, když dostal roli legendárního Tarzana díky tomu, že na komparsu dokázal pořádně zařvat. Houpaje se na liánách řval tak následující čtyři filmová pokračování. Tarzanovo divoké vytí prý nemuseli ani dabovat, jak to bývalo zvykem u dřívějších verzí. Barkerův hlas byl prostě jedinečný.

Barkerovou vášní byly ženy. Stejně jako putoval z role do role, střídal i ženské náruče. Jenže v potarzanovském období o čtyřicetiletého krasavce přestal být v Americe zájem. Život mu ztrpčovalo válečné zranění z války, kdy mu lékaři nahradili kousek lebeční kosti stříbrným plíškem. Trápily ho migrény, vztahy a upadající sláva. Řešení hledal na dně lahve a za štěstím se vydal do Evropy.

Zpočátku si zahrál v několika německých detektivkách, ale pak přišla nabídka na western a tehdy se zrodil slavný Old Shatterhand, v překladu „Drtící pěst“. S indiánským bratrem Vinnetouem, jehož hrál Pierre Brice, se sblížili i mimo film. Brice o Barkerovi jednou prohlásil: „V době natáčení to byl herec příkladný a sklenky se ani nedotknul. Zato večer si to vynahrazoval. Zřejmě pil hodně a vůbec měl špatnou životosprávu.“ Ve filmu Vinnetou Old Shatterhanda nepřežil, ovšem v reálném životě ano, o celých 42 let.