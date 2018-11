VIDEO: Lety Mimo představují Civilizační, ochutnávku z chystané desky

Civilizační je rozjetá rocková skladba s textem o nástrahách moderní doby. Lehce temný videoklip, který náznakem připomíná film Záhada Blair Witch, se natáčel na pražském Žižkově a v zámecké zahradě v Lysé nad Labem.



„Tahle písnička je o tom, co napadá asi každého z nás – jestli by někdy nebylo lepší vymanit se ze všech těch sociálních sítí a elektronických stop a nechat se prostě zmizet. Do klipu jsme si přizvali holky z T-Models, coby mladá děvčata – symbol generace, pro kterou je tenhle virtuální svět už neodmyslitelný. Dvě z nich se však přece jen rozhodnou uniknout. Jestli se jim to podaří, se dozvíte na konci – musíte to dokoukat,“ usmívá se zpěvák a baskytarista Looky.

Střihu a režie se ujal Jakub Yellen, který stál i za kamerou a střídal se zde s dalšími dvěma kameramany Michalem Obersteinem a Ondřejem Liškou.