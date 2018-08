KOMENTÁŘ: Létofest byl zábavný. Jen občas až příliš připomínal pouť

Hudebních akcí s výhradním zastoupením domácích interpretů jsou mraky a dají se sem zahrnout lokální městské slavnosti i megafestival typu milovického Votvíráku. Létofesty se rozhodly pro ambicióznější cestu, protože těžko najít větší kapely než Wanastovky a Kabát. Ano, mohl by tu být Kryštof nebo Lucie. Ale první má přes léto vlastní sérii přehlídek, druhá kapela šetří formu na podzimní halové turné. Takže Létofesty skutečně sáhly po tom největším, co bylo k dispozici.



Zvukový smog

Po víkendech v Pardubicích a Českých Budějovicích zavítal kočovný cirkus na výstaviště v Brně. Vlastně cirkus není správné slovo, celá přehlídka připomínala spíš venkovskou pouť, byť přerostlou. Jedno obří a jedno malé pódium (tam hrály žánrově okrajové i lokální kapely, za to díky) doplňovalo několik barů, které bohužel vyhrávaly svou vlastní diskotéku. Prakticky vždy, když dozněla hudba z hlavní scény. Podobný zvukový smog, kdy nemají uši návštěvníků ani chvilku na regeneraci, trápí většinu tuzemských přehlídek. Létofest bohužel vede, možná i kvůli tomu, že jinak byl areál v Brně příjemně kompaktní.

To má na druhou stranu i výhodu. Kdo byl na stejném místě třeba na majálesu, pamatuje, že od hlavní brány k pódiím málem prošoupal boty. Teď se vstupovalo jednou z bočních bran, u níž přímo stavěl autobus, a vytknout by se dal jedině nedostatek večerních spojů. Posily? Zapomeňte. Všichni se musí nacpat do proslulých brněnských rozjezdů. Ale nějak to dopadlo.

Také v nabídce občerstvení jsou už jiné přehlídky dál. Poněkud vysušený burger v tmavé housce není zrovna vrchol gastronomie, k dispozici byly dále hranolky či langoše.

Pouťový charakter nakonec podtrhovaly i reklamy partnerů, které se na hlavní scéně vysílaly vždy několik minut před začátkem koncertu. A moderátoři. Poděkování sponzorům, vyhlašování soutěží, to vše asi rozpočet festivalu vyžaduje, ale skrýt to za uvádění jednotlivých vystoupení je průhledné. Copak Wanastovky potřebují představovat?

Obří zpoždění

Ale dobrá. Na Létofest se jde primárně za zábavou a ta nemusí být jen vysoce kultivovaná. Hudební program měl ve své kategorii ctižádost a splnil veškerá očekávání.

Páteční večer uvedl Chinaski v nové sestavě v dobré formě a po sobotní smršti hitů od Wanastovek i velkolepé show Kabátu odcházeli návštěvníci spokojení. Jen se nesměli dívat sice na obří, ale brutálně zpožděné obrazovky po stranách pódia.