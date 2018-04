Wanastovky, Chinaski, Kabát. Létofesty zamíří do osmi českých měst

Koncertní vystoupení Kabátu, Chinaski, Wanastowích Vjecý, Marka Ztraceného, No Name a mnoha dalších, bohatý doprovodný program, skvělé jídlo nebo ty nejlepší lokální kapely, to vše přiveze Létofest do Pardubic, Českých Budějovic, Brna, Ostravy, Olomouce, Karlových Varů, Plzně a Liberce.

Hlavními lákadly hudebního programu bude kapela Kabát se svou obří, 75 minut dlouhou show nebo Chinaski v nové sestavě.

Interpreti vystoupí na jednom z největších pódií v Česku s mnoha technickými vychytávkami, které slibují velkolepá představení. Tahákem bude také skupina Wanastowi Vjecy, Marek Ztracený, Mig 21 či Sebastian.

Létofest 2018 13. - 14. 7. Pardubice

20. - 21. 7. Č. Budějovice

3. - 4. 8. Brno

10. - 11. 8. Ostrava

17. - 18. 8. Olomouc

24. - 25. 8. Karlovy Vary

31. 8. - 1. 9. Plzeň

7. - 8. 9. Liberec

www.letofest.cz

Kromě již odhaleného programu Létofest slibuje také specialitu. Na každé zastávce diváky čekají koncerty těch nejlepších lokálních autorských kapel.

Ty totiž v soutěži získají jedinečnou možnost vystoupit před velkým festivalovým publikem. Soutěž se uskuteční ve spolupráci s Bandzone.cz.

Vstupenky na jednotlivé zastávky festivalové šňůry jsou k dostání v síti TicketLive, do konce května platí snížená cena 850 korun.